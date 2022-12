Un homme de Floride accusé d’avoir craché sur un policier de Joliet, d’avoir pénétré par effraction au restaurant et pub Anthony’s – Shaw Local

Un homme de Floride a été accusé d’intrusion au restaurant et pub Anthony’s à Joliet et d’avoir craché au visage d’un policier.

Lundi à 4 h 21, Daniel Hilts, 32 ans, de Punta Gorda, en Floride, a été incarcéré à la prison du comté de Will et accusé de voies de fait graves contre un officier et d’intrusion criminelle dans un bien immobilier.

Une plainte pénale alléguait que Hilts avait craché sur le visage d’un policier et était resté au Anthony’s Pub and Restaurant, 3151 Voyager Lane, après avoir été avisé de quitter cet endroit.

Hilts a comparu pour une audience au tribunal le même jour que son arrestation.

Le juge Fred Harvey a trouvé une cause probable pour maintenir la détention de Hilts à la prison et a fixé sa caution à 25 000 $.