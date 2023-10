Un homme de Downers Grove accusé d’avoir filmé illégalement des femmes dans des vestiaires – Shaw Local

Un homme de Downers Grove a été accusé d’avoir enregistré de manière inappropriée plusieurs femmes, dont deux se trouvaient dans un vestiaire et une âgée de 13 ans dans le hall d’un Starbucks, ont indiqué les autorités.

Matthew Morgan, 36 ans, du pâté de maisons zéro à 100 de la 4e rue, a comparu ce matin devant le tribunal de première comparution où le juge Joshua Dieden a ordonné plusieurs conditions de libération provisoire, notamment la remise des armes, le confinement à domicile/la surveillance électronique, l’installation d’un logiciel de surveillance sur tous ses appareils électroniques et aucun contact avec des mineurs de moins de 18 ans, à l’exception de ses propres enfants, selon un communiqué de presse du bureau du procureur de l’État du comté de DuPage.

Morgan est accusé d’un chef d’enregistrement vidéo non autorisé – victime de moins de 18 ans et de deux chefs d’enregistrement vidéo non autorisé – sans consentement, selon le communiqué.

Le 23 septembre, la police de Downers Grove s’est rendue au Downers Grove Goodwill Store & Donation Center pour un appel d’un homme qui aurait photographié une femme alors qu’elle se changeait dans la cabine d’essayage.

À la suite d’une enquête, la police a appris que pendant que la femme se trouvait dans la cabine d’essayage, un homme, identifié plus tard comme étant Morgan, aurait mis son téléphone en mode enregistrement et l’aurait placé sous la porte du vestiaire. Une enquête plus approfondie a révélé que le 8 septembre, dans le hall d’un Starbucks de Hinsdale, Morgan aurait commencé à enregistrer sur son téléphone, puis aurait placé le téléphone sous la robe d’une jeune femme de 13 ans pendant qu’il faisait semblant d’attacher ses lacets, selon le communiqué. .

Le lendemain, le 9 septembre, Morgan aurait fait semblant de faire du shopping au Goodwill Store & Donation Center avec sa fille adolescente lorsqu’il a commencé à enregistrer sur son téléphone, puis a placé le téléphone sous la porte d’un vestiaire.

Suite à l’exécution d’un mandat de perquisition, les autorités ont trouvé environ 260 vidéos dans lesquelles Morgan enregistrait secrètement principalement de jeunes femmes dans divers endroits, notamment dans les magasins Goodwill, Starbucks et Target, selon le communiqué.

« Les allégations selon lesquelles M. Morgan aurait filmé secrètement et de manière inappropriée des femmes innocentes, dont deux alors qu’elles se trouvaient dans un vestiaire et une jeune fille de 13 ans dans un Starbucks, sont extrêmement troublantes. » » a déclaré Robert Berlin, de DuPage County State, dans un communiqué de presse.

« Il est également préoccupant que la loi ne permette pas à un juge d’exercer son pouvoir discrétionnaire de détenir lorsqu’un enregistrement vidéo illégal est accusé, comme dans cette affaire. Depuis que le Safe-T-Act est entré en vigueur, dans le comté de DuPage, la loi fonctionne largement comme prévu par le législateur », a déclaré Berlin. « Je continue cependant de croire qu’un juge devrait avoir le pouvoir discrétionnaire de détenir ou de libérer avant le procès dans tous les cas, en fonction des faits et des circonstances de chaque cas particulier présenté au juge devant le tribunal. »

La prochaine comparution de Morgan devant le tribunal est prévue le 30 octobre pour sa mise en accusation.