Un homme de Down East condamné à 32 ans de prison pour le meurtre de sa petite amie

19 septembre — Un homme de Lubec passera probablement le reste de sa vie en prison pour avoir tué sa petite amie l’année dernière.

Paul DeForest, 67 ans, a été condamné mardi à 32 ans de prison après avoir plaidé coupable le mois dernier à un chef d’accusation de meurtre intentionnel ou conscient pour la mort d’Eva Cox, 58 ans.

Il a également été condamné mardi à cinq ans de prison pour sollicitation criminelle d’incendie criminel. Selon les archives judiciaires, DeForest a demandé à un autre homme de la prison du comté de Hancock de mettre le feu à la maison de David Case. Case, qui, selon les archives judiciaires, était l’ami de Cox, a écrit mardi dans une lettre adressée au juge qu’il « ne se sentira jamais à cent pour cent en sécurité » après l’incident.

DeForest purgera les deux peines en même temps. Il a également été condamné à verser plus de 3 000 dollars de dédommagement au Fonds d’indemnisation des victimes.

La famille et les amis de Cox ont rempli la salle d’audience du juge supérieur Robert Murray mardi matin, mais la procureure générale adjointe Lisa Bogue a déclaré à Murray qu’ils ne parleraient pas et ne partageraient aucune déclaration.

« Il était important pour eux de garder le souvenir d’Eva séparé de son meurtre », a déclaré Bogue. « Ils ne veulent pas que ces souvenirs soient ternis ou liés de quelque manière que ce soit à la procédure judiciaire, à la salle d’audience, et surtout pas à l’accusé Paul DeForest. »

Murray a reconnu la « veillée silencieuse » de la famille, disant à DeForest que c’était « un témoignage de l’impact que vous avez eu ».

Bogue a déclaré au juge que Cox manquait à une « très grande famille », pour laquelle elle était une mère, une sœur, une tante et une cousine. Cox était aussi une grand-mère qui aimait être dehors, passer du temps dans le jardin et jouer avec ses petits-enfants, selon sa nécrologie. Elle travaillait chez Walmart depuis près de deux décennies, où sa famille et ses collègues ont déclaré qu’elle avait été reconnue à plusieurs reprises pour « son service client exceptionnel, sa loyauté et sa solide éthique de travail ».

Mais Murray a également pensé qu’il était significatif que DeForest ait plaidé coupable et accepté une longue peine, épargnant ainsi à sa famille un procès émotionnel.

LE MEURTRIER

La police a trouvé le corps de Cox dans le coffre d’une voiture le 11 janvier 2022.

Un adjoint du shérif du comté de Washington s’était arrêté un jour plus tôt au domicile du couple sur Jim’s Head Road pour un « contrôle de bien-être », selon un affidavit de la police.

Plusieurs membres de la famille de Cox avaient signalé sa disparition alors qu’ils n’étaient pas en mesure de la joindre au téléphone, selon une note de condamnation des procureurs. La famille de Cox a déclaré que le couple était « compagnons de longue date », que DeForest était « verbalement violent » à son égard et que les deux se disputaient au sujet de leur maison, indique la note.

Après que personne n’ait répondu aux coups de l’adjoint, l’affidavit indique qu’il a remarqué des taches rouges dans le gravier, une boucle d’oreille en or au sol et des traces de pneus fraîches dans la cour. La police a obtenu un mandat et a fouillé la propriété le lendemain.

Un voisin leur a également permis de fouiller sa propriété. C’est là que les agents affirment avoir trouvé le corps de Cox dans le coffre de sa propre Chevrolet Malibu 2011. Elle était gelée et sa tête était couverte de sang. Le médecin légiste en chef adjoint, Liam Funte, a déterminé plus tard qu’elle était décédée des suites d’une blessure par balle à la tête, selon la note.

Joseph Barton, un ami de Gilmanton, New Hampshire, qui vivait avec DeForest et Cox avant son meurtre, a déclaré à la police qu’il se trouvait au domicile du couple le 8 juillet lorsqu’il a vu DeForest debout dans la cuisine, une arme sur le comptoir, avec Cox allongé sur le sol ensanglanté.

Barton a déclaré que DeForest avait traîné Cox dehors et lui avait dit de partir.

DeForest avait déjà quitté le Maine lorsque la police a retrouvé le corps de Cox. Selon le mémorandum de condamnation, Barton a déclaré à la police que DeForest se rendait au domicile de sa fille à Warrenton, en Virginie. La police l’a appréhendé là-bas et il a été extradé vers le Maine, où les procureurs affirment qu’il a passé « de nombreux appels enregistrés en prison », admettant avoir tiré sur Cox parce qu’il craignait qu’elle vende leur propriété. Il a également fait valoir sa légitime défense, selon le mémorandum.

DeForest a refusé de s’exprimer lors de sa condamnation.

Son avocat, Steven Juskewitch, a déclaré qu’il était d’accord avec les procureurs pour dire qu’il s’agissait d’un événement « tragique ».

« Il accepte l’entière responsabilité ainsi que les conséquences », a déclaré Juskewitch. Il a également déclaré à Murray que l’accusé était un «travailleur acharné», diplômé d’université, sans antécédents criminels autres qu’une accusation d’OUI, et sans antécédents de consommation de substances ou de maladie mentale.

Sollicitation d’incendie criminel

DeForest a également été inculpé de sollicitation en juin. Les procureurs ont déclaré qu’il avait tenté de payer au moins 700 dollars à un autre homme en décembre pour mettre le feu à la maison de Case, car il pensait que cet homme était la raison pour laquelle il était en prison. On ne sait pas pourquoi DeForest pensait que Case était lié aux accusations de meurtre.

Après plusieurs appels, il s’est arrangé pour que l’homme reçoive un chèque de 700 $ pour « défrichage d’arbres ». DeForest a admis que le paiement concernait un incendie criminel lors d’un entretien avec un détective, selon une note de détermination de la peine. Il aurait déclaré qu’il avait promis d’envoyer 1 100 $ une fois le travail terminé.

Case a déclaré dans une lettre, lue mardi par un défenseur des victimes, que l’incident avait changé sa vie.

« Je surveille constamment mon environnement, où que je sois », a écrit Case. « Je ne dois pas rentrer chez moi. La maison que j’ai construite n’est même plus sûre. »

Il a déclaré que sa famille s’inquiétait toujours pour lui et que son fils avait trop peur pour lui rendre visite. Il séjourne souvent chez des amis.

« Cela semble être le seul moment où je peux me reposer », a écrit Case.