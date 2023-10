Un homme de Détroit condamné pour trafic de drogue dans les réserves de ND | Actualités, Sports, Emplois

FARGO – Un homme de Détroit, dans le Michigan, a été condamné par un tribunal fédéral de Fargo pour son rôle de leader dans une organisation de trafic de drogue ciblant deux réserves amérindiennes du Dakota du Nord.

Devonsha Dabney, également connue sous le nom de Kemell, 29 ans, a comparu mardi devant le juge en chef Peter Welte à Fargo pour sa condamnation, après avoir précédemment plaidé coupable de poursuite d’entreprise criminelle. Welte a condamné Dabney à 180 mois de prison fédérale, avec quatre ans de liberté surveillée et une cotisation spéciale de 100 $.

L’affaire contre Dabney faisait partie de « Lettre d’opération à Reub » une enquête d’un groupe de travail sur le trafic multi-états de pilules contenant de l’oxycodone et du fentanyl lié au 5674 Reub Gang opérant à partir du Michigan. Au total, 41 accusés ont été accusés dans cette affaire d’avoir transporté des milliers de comprimés d’oxycodone/fentanyl destinés à être distribués dans les réserves de Bismarck, Minot et Fort Berthold et Spirit Lake.

« Les trafiquants de drogue qui pensent que le pays indien est une cible facile en raison du manque de ressources policières devraient y réfléchir à nouveau. » a déclaré le procureur américain Mac Schneider. « Cette phrase montre que si vous vous attaquez aux communautés tribales, vous serez poursuivi avec acharnement par les forces de l’ordre fédérales, étatiques, locales et tribales et vous ferez face à la justice en tant qu’accusé devant un tribunal fédéral. Le succès de cette affaire est le produit de la détermination de nos procureurs de carrière et de l’approche coopérative et multi-agences adoptée par nos partenaires chargés de l’application des lois.

L’enquête multi-agences menée par la Division de lutte contre la drogue du Bureau des affaires indiennes a révélé que Dabney et ses co-conspirateurs ciblaient des zones disposant de moins de ressources policières où ils pouvaient distribuer des substances contrôlées à un prix plus élevé. Dabney a été identifié comme ayant repris les opérations de pilules dans le Dakota du Nord pour l’organisation vers 2017. Il a recruté des individus de la région de Détroit ainsi que des utilisateurs locaux pour lui distribuer des pilules et a supervisé leurs activités.

« Nous sommes reconnaissants envers le ministère américain de la Justice et toutes les autres agences. Cela inclut notre propre Division de lutte contre la drogue du MHA, qui a également joué un rôle dans cette enquête menant à l’arrestation de ces individus », a déclaré Mark Fox, président de la nation Mandan, Hidatsa et Arikara de la réserve de Fort Berthold. « Nous continuerons à lutter contre les trafiquants de drogues illégales qui pénètrent dans nos frontières et sont extrêmement dangereux pour notre population. »

« Aujourd’hui, en tant que citoyens de la tribu et de l’État du Dakota du Nord, nous, de Spirit Lake Tribe, sommes reconnaissants du travail déterminé de toutes les agences pour lutter contre les dangers du trafic et de l’abus de drogues dans nos communautés » a déclaré Lona Street, présidente de la nation Spirit Lake. « C’est le résultat d’un excellent travail d’équipe affiché par toutes les agences locales, étatiques et fédérales. »







