Un homme de Delhi qui s’est « kidnappé » pour extorquer de l’argent à son père arrêté

Tej Pal Singh, un habitant de Delhi, s’inquiétait pour son fils car on ne savait pas où il se trouvait depuis le 19 septembre. Cependant, l’anticipation a pris fin lorsqu’il a reçu un SMS demandant une rançon pour son fils lundi, après quoi Tej Pal Singh a déposé une plainte au poste de police central de Delhi. L’affaire a culminé avec l’arrestation du coupable, qui n’était autre que le fils de Singh lui-même.

Sushant Chaudhary, le fils de Singh, travaillait dans une société immobilière et était impliqué dans le commerce en ligne. Victime de la chute des tendances commerciales, Sushant a perdu d’énormes sommes d’argent. Ainsi, dans le but de contrôler efficacement les dégâts, Sushant a conçu un plan pour se kidnapper et retirer de l’argent à sa famille, a rapporté The Indian Express.

L’enquête a révélé que Sushant avait retiré son salaire le 8 septembre et était absent du bureau depuis. Son père, Tej Pal Singh, lui a parlé pour la dernière fois le 19 septembre, après quoi son téléphone a été éteint.

Quelques jours plus tard, le père anxieux a reçu un SMS mentionnant que Sushant était sous la dette de Rs 1 50 000 et n’avait pas payé la moitié du montant. Pour éviter les ennuis, la famille doit payer 75 000 roupies, selon le message. Après avoir envoyé la somme demandée, Singh a envoyé 1 10 000 Rs supplémentaires, alors que les messages exigeant de l’argent continuaient à arriver.

L’enlèvement de Sushant a conduit la police à effectuer plusieurs raids et à suivre les comptes. Après une enquête vigoureuse, il a été constaté que Sushant n’a pas été kidnappé ; en fait, il changeait lui-même son emplacement entre Chandni Chowk et Kashmere Gate. Il a finalement été appréhendé à Gandhi Maidan, Delhi.

L’équipe dirigée par le DCP Shweta Chauhan a déclaré que tout l’argent était transféré vers une application de paiement en ligne nommée « Buckzy ». Les transactions ont été suivies, ce qui a conduit à l’arrestation de Sushant. Sushant a avoué avoir organisé son propre enlèvement en raison de l’énorme perte d’argent.

