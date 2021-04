Dans une vidéo qui a fait le tour des médias sociaux récemment, un couple de Delhi a été filmé en train de se disputer avec un policier qui les a arrêtés pour avoir bafoué le couvre-feu du week-end et ne pas porter de masque à l’intérieur de leur voiture. L’incident s’est produit dimanche dans la région de Daryaganj à Delhi. Dans la vidéo, on peut voir le couple se disputer avec le flic. À un moment donné, elle crie: «J’embrasserai mon mari. Pouvez-vous m’en empêcher? ». Maintenant, l’homme dans la vidéo a changé sa position et a complètement rejeté le blâme sur sa femme.

Plus tôt en avril, la Haute Cour de Delhi a rendu obligatoire le port de masques faciaux, même lorsqu’ils étaient seuls à l’intérieur de leur voiture. Malgré la décision, cependant, le couple indiscipliné a continué à se disputer avec la police et a refusé de mettre le masque. Le couple a également mis la police au défi de prendre des mesures contre le couple.

À la suite de l’incident, une affaire avait été enregistrée contre le couple d’accusés, Pankaj Dutta et Abha Gupta. Pankaj était censé être présenté au tribunal aujourd’hui.

#REGARDEZ | Un couple s’est mal comporté avec le personnel de la police de Delhi dans la région de Daryaganj plus tôt dans la journée après avoir été arrêtés et a demandé la raison pour laquelle ils ne portaient pas de masques. «Une FIR relevant de différentes sections de l’IPC a été déposée contre eux», a déclaré la police. (Source vidéo – Police de Delhi) pic.twitter.com/hv1rMln3CU – ANI (@ANI) 18 avril 2021

Maintenant, selon une interview de Pankaj prise par un journaliste d’India Today, le premier estime que sa femme est responsable de tout l’incident. Interrogé, il a déclaré que sa femme l’avait incité et qu’il admettait que c’était de sa faute. Lorsque le journaliste a demandé à Pankaj pourquoi il ne portait pas de masque dans sa voiture, il a dit qu’il voulait mettre un masque mais que sa femme ne le lui permettait pas.

Il a dit qu’ils s’étaient battus au sujet des masques avant l’incident. Il a également nié avoir appelé les flics par des noms et a déclaré que c’était sa femme qui les avait abusés verbalement.

Vous pouvez regarder une vidéo de son interview ici:

Pendant ce temps, le gouvernement de Delhi a annoncé un couvre-feu d’une semaine jusqu’à lundi prochain à 5 heures du matin à partir de 22 heures vendredi au milieu de l’augmentation des cas de Covid-19 dans l’État. «Je dis toujours que tout Delhi est comme une famille. Même maintenant, nous y ferons face ensemble. Nous avons gagné plus tôt, nous gagnerons à nouveau », a déclaré Kejriwal lors d’une conférence de presse. Le ministre en chef a déclaré qu’il y avait effectivement une pénurie d’oxygène et de médicaments comme le Remdesivir. «Le système de santé de Delhi est mis à rude épreuve», a-t-il déclaré. Kejriwal a lancé un appel aux travailleurs migrants: «C’est un petit verrouillage, ne quittez pas Delhi.»

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici