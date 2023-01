Un homme de Delhi décapité devant la caméra, une vidéo envoyée à Pak : les flics

Un homme tué, prétendument par deux suspects terroristes arrêtés à Delhi, a également été décapité, ont indiqué des sources policières à NDTV. L’identité de la victime n’a pas encore été établie. La police a récupéré plusieurs parties du corps, dont sa main, qui avait un tatouage Trushul. L’homme, âgé d’environ 21 ans, était apparemment un toxicomane avec qui les deux s’étaient liés d’amitié, ont indiqué des sources.

Des sources policières ont déclaré que Naushad avait été chargé de tuer des hindous influents par son maître Sohail, qui est un agent du groupe terroriste Harkat-ul Ansar basé au Pakistan.

Son complice, Jagjit Singh, a été chargé de propager les activités du groupe séparatiste sikh Khalistan en Inde, ont indiqué des sources. Jagjit Singh aurait été en contact avec le terroriste khalistanais Arshdeep Dalla, actuellement au Canada.

Les hommes arrêtés, selon des sources, ont avoué avoir emmené l’homme chez Naushad à Bhalswa Dairy, dans le nord-est de Delhi, les 14 et 15 décembre, et l’avoir étranglé. Son corps a été décapité et coupé en huit morceaux. Une vidéo de 37 secondes de la procédure a été envoyée à Sohail, ont indiqué des sources.

La police, qui a trouvé des traces de sang humain dans la maison de Bhalswa, tente également de déterminer si les deux hommes ont commis d’autres meurtres ciblés.

Ils enquêtent également sur le lien entre les terroristes khalistanais et l’agence de renseignement pakistanaise. Les hommes avaient loué la maison Bhalswa ensemble autour de Diwali et tous deux ont été chargés du meurtre.

Naushad était en prison dans des affaires de meurtre et d’extorsion et y avait rencontré Sohail. En prison, il a également rencontré Arif Mohammad, accusé dans l’attaque du Fort Rouge.

Sohail est allé au Pakistan et après avoir été libéré de prison en avril 2022, Naushad est entré en contact avec lui, ont indiqué des sources.