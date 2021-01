Au pays du «jugaad», une personne nommée Nasum Ahmed a modifié son SUV Mahindra Scorpio et l’a transformé en quelque chose d’impensable. La voiture, qui est destinée aux terrains indiens accidentés, a été transformée en une « voiture dansante » qui s’est déplacée au rythme des numéros de Bollywood. Cependant, la danse a maintenant cessé après que son propriétaire a été condamné à une amende et que la voiture a été saisie.

La police locale a informé que le propriétaire de la voiture avait remplacé ses amortisseurs, de sorte que lorsque les freins étaient appliqués, le véhicule sautait, ce qui peut être considéré comme de la danse, a rapporté CarToq.

L’incident s’est produit à Ghaziabad, dans l’Uttar Pradesh, qui fait partie de la région de la capitale nationale. Nasum est un résident de Delhi et a été condamné à une amende par la police de Ghaziabad.

Les habitants de la région de Ghaziabad, où Nasum et ses amis effectuaient des cascades avec la voiture, se sont plaints à la police de la musique forte et de la voiture dansante. Une fois que la police a reçu la plainte, elle a non seulement saisi la voiture, mais a également condamné Nasum à une amende de 41 500 roupies.

Dans la vidéo, le Scorpion dansant peut être vu sauter tandis que de la musique forte peut être entendue. La chanson Sheher Ki Ladki de Badshah du film Khandaani Shafakhana était jouée par la voiture dansante.

Un énorme haut-parleur est placé à l’intérieur de la voiture qui a donné le son créant une pollution sonore. La voiture de couleur noire et jaune a été peinte et décorée d’une manière qui ne ressemblait guère au Scorpion d’origine.

Selon le rapport, la voiture a été capturée près de l’aéroport de Hindon, comme l’a informé le responsable du poste de police (SHO) du poste de police de Tila Mor, Ran Singh.

La voiture a été louée pour des mariages et d’autres fonctions par le propriétaire pour aussi haut que Rs 20 000. Le rapport ajoute qu’il ne s’agit pas de la seule voiture de ce type et que de nombreuses autres personnes ont également modifié leur voiture et la plupart l’ont louée à des fins similaires. Cependant, de telles modifications sont illégales selon une décision de la Cour suprême en 2019.

Réagissant à la vidéo, une personne a déclaré que les garagistes qui apportaient de telles modifications au véhicule devraient être arrêtés.

Les garagistes de Jo Aise modifications ka kam karte hai, unko bhi arrête karna chahiye – Bapon Dutta (@ Duttabapon15) 27 décembre 2020

Beaucoup ont également commencé à étiqueter Anand Mahindra pour obtenir une réaction du président du groupe Mahindra sur les modifications apportées aux voitures Scorpio fabriquées par son entreprise.

C’est le problème de la police indienne, ils n’apprécient jamais le travail acharné de certaines personnes … ils ne savent que faire payer une amende et obtenir de l’argent … 29 décembre 2020

Cependant, plusieurs personnes sur Twitter étaient également en désaccord avec les actions de la police, affirmant que c’était la raison pour laquelle l’Inde était à la traîne dans la modification des voitures.