Un homme de Delhi appelle la police après qu’une voiture lui a aspergé d’eau un nid-de-poule au milieu des pluies

Un homme de 39 ans à Delhi, qui a été trempé après qu’un nid-de-poule ait éclaboussé sur lui une voiture en mouvement, a décidé de donner une leçon au conducteur errant et a ensuite appelé la police, mais a accusé le conducteur présumé d’un autre crime, un fonctionnaire dit lundi.

Le sous-commissaire de police (extérieur) Sameer Sharma a déclaré qu’un appel PCR avait été reçu au poste de police de Mundka le 22 juillet, dans lequel l’appelant déclarait qu’une personne s’était enfuie après avoir pointé une arme sur lui.

Immédiatement, la police est intervenue et s’est précipitée sur les lieux, mais l’appelant n’a pas été retrouvé et même son téléphone portable a été éteint.

Voyant la gravité de l’affaire, comme l’incident était lié à la démonstration d’armes à feu, une équipe de police a été constituée pour enquêter sur l’affaire.

Le 23 juillet, l’appelant présumé a été identifié et contacté et plus tard lors de l’interrogatoire, il a révélé que la veille, alors qu’il se rendait chez lui à moto depuis son lieu de travail via Mundka Red Light jusqu’au village Karala, un Accent de couleur blanche est venu par derrière et il a été aspergé d’eau.

« À cause de cela, ses vêtements ont été abîmés. Il s’est mis en colère et pour donner une leçon au conducteur de la voiture Accent, il a passé un appel PCR concernant le fait de montrer le pistolet, puis il a éteint son téléphone portable », a déclaré le DCP.

Par la suite, l’appelant accusé, qui travaillait dans une agence de gaz en tant que mécanicien, a été arrêté par la police en vertu de l’article 182 du Code pénal indien.

