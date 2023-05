Un homme de Delhi abattu et son fils poignardé lors d’un combat massif vu à la caméra

Un propriétaire de magasin de vêtements a été abattu, l’un de ses fils a été poignardé et un autre agressé lors d’une attaque par six hommes armés dans le quartier de Laxmi Nagar à Delhi dimanche soir, a indiqué la police. Les blessés ont été admis à l’hôpital dans un état critique.

Une vidéo de l’attaque a également fait surface, montrant les hommes attaquant la famille avec des épées à la main.

L’incident s’est produit vers 22h30 alors que Sariq Anwar fermait sa boutique dans le parc Ramesh. Des hommes armés de fusils et d’épées sont entrés dans le magasin et ont commencé à le vandaliser. Le père de Sariq, Guddu Anwar, qui rentrait chez lui après avoir fermé un autre magasin et se trouvait dans le secteur où se trouvait le magasin de son fils, a été agressé et blessé à la jambe. Lorsque Sariq a tenté d’aider son père, il a également été battu, a indiqué la police.

Ses autres fils, Tariq et Annas, ont tenté d’intervenir mais tous deux ont été agressés et ce dernier poignardé à la main. Sariq a déclaré qu’il y avait six assaillants au total, tous armés de fusils. Ils ont tiré plusieurs balles avant de prendre la fuite.

La police a enregistré un dossier en lien avec l’attaque et une chasse à l’homme a été lancée pour retrouver les agresseurs.