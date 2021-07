Un homme de Dehradun adoptera 100 enfants qui ont perdu leurs deux parents à cause de la pandémie de Covid-19

La pandémie de coronavirus a fait des milliers de morts au cours des derniers mois, laissant les gens dans un état de deuil le plus longtemps possible. L’un des groupes de personnes les plus touchés a été les enfants, qui ont perdu un ou leurs deux parents à cause de la covid. La pandémie de covid a vu une augmentation du nombre d’orphelins à travers le pays, donc une augmentation de la criminalité contre les enfants. Au milieu d’une telle période, une assistante sociale de Dehradun a décidé d’adopter 100 enfants devenus orphelins pendant la pandémie.

Jai Sharma, fondateur de l’ONG basée en ville JOY (Just Open Yourself) a déjà commencé la campagne d’adoption de 100 enfants en plus des 20 déjà adoptés. Dans l’un des messages Facebook de l’ONG, il a déclaré : « Lorsque la deuxième vague de COVID-19 a commencé, nous avons rencontré cinq de ces familles au cours des deux premières semaines où les deux parents étaient décédés et l’enfant/les enfants ont été laissés seuls à la maison. Quelques-uns de ces enfants appartenaient aux classes d’âge 4e-5e, un était en 12e, et les autres étaient de petit âge. À ce moment-là, il nous est venu à l’esprit que ce scénario malheureux est inévitable, et nous devions en rencontrer d’autres cas à mesure que la pandémie augmentait. »

Il a ajouté qu’à ce jour, ils se sont occupés de 20 enfants et de leur nourriture, médicaments, finances, etc. Parmi eux, seuls deux sont originaires de Dehradun, tandis que les autres viennent d’autres parties des collines. « D’ici une semaine, nous atteindrons notre objectif d’adopter 50 enfants, suivis de 100 enfants éventuellement. Moi, Jai Sharma de JOY, je suis là pour soutenir ces enfants par tous les moyens possibles, jusqu’à ce qu’ils deviennent autonomes ! », a-t-il ajouté.

L’équipe est constamment en contact avec différents villages et les Gram Pradhaans de ceux-ci sont en contact avec eux pour aider les enfants devenus orphelins.

Sharma’s JOY travaille activement à fournir le soutien nécessaire depuis les premiers jours de la pandémie de COVID-19. L’ONG distribue gratuitement des bouteilles d’oxygène 24h/24 et 7j/7 sans frais supplémentaires. L’équipe a également distribué des kits médicaux COVID, des kits de désinfection ainsi que d’autres équipements médicaux à ceux qui en avaient besoin, a ajouté la publication sur Facebook.

À Delhi, plus de 2 000 enfants ont perdu un ou leurs deux parents à cause du nouveau coronavirus, dont 67 ont perdu leurs deux parents depuis l’épidémie de pandémie de mars de l’année dernière, selon une enquête menée par le DCPCR. Selon l’enquête menée par la Commission de Delhi pour la protection des droits de l’enfant (DCPCR), 651 enfants ont perdu leur mère et 1 311 enfants ont perdu leur père à cause de l’infection.

