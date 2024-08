18 août — Lorsque Jim Burneka Jr. grandissait à Dayton, il pensait que devenir pompier serait un rêve devenu réalité.

Et à bien des égards, c’était le cas.

« Je n’avais pas de pompiers dans ma famille », a déclaré Burneka. « Mais mon père jouait au softball avec ses copains du lycée de CJ (Chaminade Julienne), et certains d’entre eux étaient dans le service d’incendie de Dayton. »

Burneka a déclaré qu’il avait pu voir clairement son avenir dès le moment où il a fait son premier tour avec les pompiers locaux à l’âge de 16 ans. Après avoir obtenu son diplôme de CJ en 1998, il a commencé à travailler à temps partiel dans les cantons de Washington et de Harrison. En janvier 2001, il a été embauché à temps plein par la ville de Dayton.

« C’était vraiment aussi simple que de passer du temps avec ses amis et de partir à l’aventure », a déclaré Burneka. « Nous nous sommes beaucoup amusés ensemble et ensuite, faire ces courses ensemble avec toutes les lumières et les sirènes a fait monter l’adrénaline. »

Burneka est allé au Sinclair Community College en 1998 et a suivi des cours de lutte contre les incendies de niveau 1. Il a ensuite commencé à gravir les échelons au sein du service d’incendie de Dayton.

« J’ai payé pour le premier cours et après, le département m’a couvert », a déclaré Burneka. « Dayton a sa propre façon de vous former et j’ai appris à devenir inspecteur des incendies, technicien en matières dangereuses et ambulancier. »

Au fil des années, l’enthousiasme pour la lutte contre les incendies a commencé à diminuer pour Burneka, qui a pris sa retraite du département le 21 juin après plus de 22 ans de service.

« J’ai donné une interview à un journaliste sur le syndrome de stress post-traumatique (SSPT) et les pompiers en 2022 », a déclaré Burneka. « J’ai dit que la personne typique a un ou deux événements traumatiques majeurs dans sa vie. Mais cela pourrait arriver n’importe quand pour nous. »

Son livre, « Overcoming Tuesday », a été publié le 1er mai de cette année et décrit sa vie de pompier et son travail pour aider les autres à surmonter le traumatisme de leur travail.

« Je suis passée du statut de celle qui voulait tout voir et être la première sur les lieux, à celui de personne qui pensait que si je n’étais pas obligée de voir ces choses, je ne les verrais pas », a déclaré Burneka.

En avril 2021, Burneka a reçu un diagnostic de cancer et est retourné au travail après son traitement avec de nouveaux emplois en tant que coordinateur du bien-être du département et accompagnateur par les pairs, aidant les autres à faire face au traumatisme qu’ils vivent quotidiennement dans leur travail. Il a découvert que de nombreuses personnes souffraient non seulement de problèmes de santé comportementale et d’anxiété, mais aussi de dépression et de pensées suicidaires.

Burneka et Jim Magoteaux ont lancé la conférence Brothers Helping Brothers il y a plusieurs années pour aider les pompiers.

« La conférence a été un succès en grande partie grâce à Jim, qui se porte volontaire pour aider ses frères et sœurs des services d’incendie à s’assurer qu’ils reçoivent l’aide dont ils ont besoin », a déclaré Amanda Magoteaux, qui a nommé Burneka comme un joyau communautaire du Dayton Daily News.

Pour Burneka, la conférence est une œuvre d’amour, car il s’est donné pour mission de veiller à ce que tous les membres des services d’incendie soient informés des risques encourus. La conférence, qui en est à sa septième édition, attire des personnes de tout le pays et du monde entier.

« Quand j’ai commencé à parler des dangers liés à ce métier, c’était considéré comme tabou. Les pompiers ont ce sentiment d’invincibilité et sont toujours prêts à intervenir alors que les autres sont en train de partir », a déclaré Burneka. « Nous savons l’impact de cette conférence. Elle a sauvé des mariages et des vies. »