Un homme de Dana accusé d’avoir faussement signalé le vol d’une camionnette – Shaw Local

Un homme de Dana pourrait encourir jusqu’à trois ans de prison s’il est reconnu coupable d’avoir signalé à tort le vol d’une camionnette impliquée dans un accident de véhicule contre un train à Toluca.

Brandon Lee Johnson, 24 ans, fait face à une accusation préliminaire dans le comté de La Salle de conduite désordonnée, un crime de classe 4, pour avoir déposé le faux rapport de police le 2 juillet, selon la police. Aucune accusation formelle n’avait été déposée jeudi devant le tribunal de circuit du comté de La Salle.

Le shérif du comté de La Salle, Adam Diss, a déclaré jeudi dans un communiqué de presse qu’un rapport de vol avait été fait au bureau du shérif d’une camionnette volée à Dana. Ce véhicule a été impliqué dans un accident de voiture contre train plus tôt dans la soirée à Toluca, dans le comté de Marshall. Le bureau du shérif du comté de Marshall a enquêté sur l’accident alors que le conducteur s’enfuyait après la collision avec le camion.

Les enquêteurs des deux bureaux ont déterminé que le véhicule n’avait pas été volé et que le rapport de vol était faux. Johnson a été accusé dans le comté de Marshall d’avoir quitté les lieux d’un accident avec dommages matériels, d’avoir conduit sans permis valide et d’avoir désobéi à un signal d’approche d’un train. Johnson n’a pas été blessé dans l’accident et a déposé une caution dans le comté de Marshall.