Un homme de Crystal Lake plaide non coupable de s’être écrasé par imprudence dans la maison, désactivant définitivement le propriétaire – Shaw Local

L’homme de Crystal Lake accusé d’avoir écrasé son véhicule dans une maison, paralysant son propriétaire, a comparu devant le tribunal vendredi, boitant et avec son bras dans une écharpe noire.

Connor C. Kirkpatrick, 27 ans, a plaidé non coupable de dommages criminels à des biens de plus de 100 000 $, d’un crime de classe 2 et de conduite imprudente aggravée et de conduite imprudente, deux crimes de classe 4.

S’il est reconnu coupable du crime de classe 2 le plus grave, il pourrait être condamné à une peine de trois à sept ans de prison ou de sept à 14 ans s’il est jugé éligible à une prolongation de la peine. Il pourrait également être condamné à 120 heures de travaux d’intérêt général et condamné à payer le coût des dommages causés à la maison qu’il a frappée, a déclaré le juge du comté de McHenry, Michael Coppedge.

Les blessures physiques de Kirkpatrick ont ​​été subies lors de l’accident survenu le 27 juillet, lorsque le SUV qu’il conduisait a percuté la maison d’Angelo Pleotis, 65 ans. La maison est située près de l’intersection de Ballard Road et Briarwood Drive à Crystal Lake.

Il est accusé d’avoir conduit son véhicule à 96 mph dans une zone résidentielle à 30 mph lorsqu’il s’est écrasé dans le garage puis dans la maison, selon l’acte d’accusation.

Pleotis, qui était sous la douche au moment de l’accident, a souffert d’un effondrement des poumons, de côtes cassées, d’un traumatisme crânien, de lacérations et de fractures et luxations de la colonne vertébrale qui ont causé sa paralysie, a déclaré sa famille.

Le résident de Crystal Lake, Angelo Pleotis, 64 ans, au centre, a été grièvement blessé le 27 juillet 2022, lorsqu’une voiture s’est écrasée dans son garage et dans la maison elle-même. La famille de Pleotis a déclaré qu’il pourrait être paralysé à vie maintenant. (Fourni par la famille Pleotis)

Pleotis vit actuellement dans un centre de réadaptation à Woodstock, et sa famille essaie de déterminer où il vivra ensuite et comment payer ses frais médicaux. La maison, où il a vécu pendant environ sept ans, est inhabitable, a déclaré son fils Phillip Pleotis de Crystal Lake.

“Cela a été à peu près une bataille sans escale pour s’assurer qu’il obtienne ce dont il a besoin”, a déclaré son fils lors d’un entretien téléphonique vendredi.

Un GoFundMe a été mis en place pour lever des fonds à Le chemin de la guérison d’Angelo.

Le frère d’Angelo, Lou Pleotis, qui vivait également dans la maison, vit également avec sa mère dans sa résidence indépendante à Palatine, a déclaré Phillip Pleotis.

La famille a pu passer du temps avec Angelo Pleotis dans l’établissement à Thanksgiving et a récemment acheté une camionnette d’occasion avec un élévateur pour fauteuil roulant. Ils espèrent utiliser la camionnette pour le ramener à la maison pour Noël, a déclaré son fils.

Kirkpatrick doit revenir au tribunal le 27 janvier.