Un homme de Crystal Lake plaide non coupable de diffusion et de possession de pornographie juvénile – Shaw Local

Un homme de 22 ans de Crystal Lake a plaidé non coupable lundi de possession de pornographie juvénile, selon les archives judiciaires.

Ryan N. Niesen, du bloc 4300 de Fox Creek Drive, est accusé de deux chefs de diffusion de pornographie juvénile d’un enfant de moins de 13 ans, crimes de classe X, et de deux chefs de possession de pornographie juvénile, crimes de classe 2, selon l’acte d’accusation déposé au palais de justice du comté de McHenry.

Il est accusé d’avoir possédé les images sur un ordinateur le 10 novembre 2021, selon l’acte d’accusation.

S’il est reconnu coupable du crime de classe X le plus grave, Niesen risque entre six et 30 ans de prison.

Niesen doit revenir devant le tribunal le 17 janvier.

Les tentatives pour joindre son avocat n’ont pas été couronnées de succès dans l’immédiat.