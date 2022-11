Un homme de Crystal Lake plaide coupable d’avoir poignardé une connaissance en février et écope d’une peine de prison – Shaw Local

Un homme de 51 ans de Crystal Lake a plaidé coupable la semaine dernière d’avoir poignardé un homme à l’abdomen en février et a été condamné à deux ans et demi de prison, selon les archives judiciaires.

Brian McGrath, qui est détenu à la prison du comté de McHenry depuis le 6 février, doit également payer près de 1 500 $ d’amendes et de frais et purger un an de libération surveillée obligatoire, selon les documents de condamnation.

Il doit purger au moins 85% de sa peine et recevra un crédit de 373 jours dans la prison du comté, selon l’ordonnance de condamnation du juge Michael Coppedge. Il recevra également 83 jours de crédit pour s’être engagé dans un programme d’auto-amélioration, une étude de travail ou un travail bénévole.

En échange de son plaidoyer de culpabilité négocié pour un chef de coups et blessures graves avec utilisation d’une arme mortelle, un crime de classe 3, un chef supplémentaire de la même accusation a été rejeté, selon des documents judiciaires.

Le crime de classe 3 peut entraîner une peine de deux à cinq ans de prison mais est également probatoire.

McGrath a été arrêté en février après que la police a répondu à un appel dans une maison de Cary où ils ont trouvé un homme poignardé à plusieurs reprises. Les blessures ont été subies dans une autre maison de Cary à proximité après une “dispute qui s’est transformée en bagarre physique”, a déclaré la police.

L’homme blessé a été décrit par la police comme une “connaissance” de McGrath, selon des informations de l’époque.

La police de l’époque a déclaré avoir trouvé l’homme avec ce qui semblait être plusieurs coups de couteau et des lacérations à l’abdomen et au dos, selon un communiqué de presse du département de police de Cary. Les blessures de l’homme n’ont pas été considérées comme mettant sa vie en danger.

Les agents ont appris que l’incident s’était produit dans une autre résidence proche de la maison où ils avaient trouvé l’homme blessé. L’homme avait fui le domicile où il avait été poignardé à pied et s’était rendu au domicile où la police avait été appelée.

Une fois libéré de sa peine ici, McGrath fait face à des accusations sans rapport avec le vol d’une institution financière dans le comté de Walworth, Wisconsin, selon des documents judiciaires du Wisconsin.

Une tentative de joindre l’avocat de McGrath, Brian Stevens, mardi n’a pas réussi.