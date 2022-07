Un homme de Crystal Lake plaide coupable d’avoir livré du fentanyl qui a conduit à la surdose mortelle d’une femme – Shaw Local

Un homme de 53 ans de Crystal Lake a été condamné vendredi à six ans de prison après avoir plaidé coupable d’avoir livré le fentanyl qui a conduit à l’overdose mortelle d’une femme de Woodstock en 2020.

Lorachioe S. Sockwell a été initialement inculpé de quatre chefs d’homicide provoqué par la drogue, un crime de classe X, et de deux chefs de livraison illégale d’une substance contrôlée, un crime de classe 2, le 1er novembre 2020 ou vers cette date.

Sockwell doit purger 50 % de sa peine. Il sera crédité des 551 jours passés dans la prison du comté de McHenry. À sa libération, il purgera un an de liberté surveillée obligatoire. Il est également tenu de payer 2 927 $ en frais et amendes, a déclaré le juge Michael Coppedge.

S’il avait été reconnu coupable d’homicide par drogue, il aurait pu être condamné à 30 ans de prison.

La femme de 41 ans est décédée dans sa maison de Woodstock le 4 novembre après avoir ingéré un mélange de fentanyl et d’héroïne que Sockwell lui avait livré, selon des documents du palais de justice du comté de McHenry.

Coppedge a statué que les actes de Sockwell étaient le résultat de l’usage et de l’abus d’alcool et de toxicomanie et a déclaré qu’il recommanderait qu’il soit placé dans un programme de toxicomanie pendant son incarcération. Ceci, a déclaré Coppedge, n’est qu’une recommandation et non une garantie qu’il serait inscrit à un programme en prison.