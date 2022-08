Un homme de Crystal Lake nie plusieurs accusations de possession et de livraison de cocaïne – Shaw Local

Un homme de Crystal Lake, âgé de 47 ans, a plaidé non coupable vendredi à plusieurs accusations de crime dans deux affaires distinctes, alléguant qu’il était en possession de 1 à 15 grammes de cocaïne avec l’intention de livrer et de livrer de la cocaïne à plusieurs jours en mai, Juin et juillet, selon les actes d’accusation déposés au palais de justice du comté de McHenry.

Lamonte R. Brown, du bloc 500 de Darlington Lane, est accusé de trois chefs de livraison illégale d’une substance contrôlée, un crime de classe 1 ; un chef d’accusation de possession illégale d’une substance contrôlée avec l’intention de livrer, un crime de classe 1 ; et trois chefs d’accusation de possession illégale d’une substance contrôlée à différentes dates en mai et juin, selon les actes d’accusation.

Alors qu’il était sous caution de 70 000 $ après avoir déposé 7 000 $ à libérer pour cette affaire, il a été arrêté pour de nouvelles accusations.

Dans le second cas, Brown est accusé de livraison illégale d’une substance contrôlée, un crime de classe 1; possession illégale avec l’intention de livrer une substance contrôlée, un crime de classe 1 ; et deux chefs de possession illégale d’une substance contrôlée, un crime de classe 4. Ces accusations concernent une arrestation le 14 juillet, selon les actes d’accusation déposés au palais de justice du comté de McHenry.

Le juge Michael Coppedge a déclaré à Brown lors de sa mise en accusation vendredi qu’il risquait une peine prolongée pouvant aller jusqu’à 60 ans de prison et jusqu’à 500 000 $ d’amende parce qu’il avait été reconnu coupable d’accusations similaires au cours des 10 dernières années. De plus, lorsqu’il aurait commis les crimes pour lesquels il est accusé dans la deuxième affaire, il était sous caution provisoire de l’autre, a déclaré Coppedge.

Brown est détenu dans la prison du comté de McHenry sous caution de 150 000 $. Il doit déposer 15 000 $ pour être libéré. Une audience sur la caution a été fixée au 15 août.

L’avocat de Brown, James Schwarzbach, a déclaré qu’il allait déposer une requête pour faire valoir la légitimité des fonds. Cependant, les procureurs ont déposé une requête en révocation de la caution.

Les agents du groupe de travail sur les stupéfiants de la police du shérif du comté de McHenry ont arrêté Brown le 19 juillet après avoir été témoins d’une transaction de drogue présumée alors qu’il se trouvait dans son véhicule.

Les membres du groupe de travail ont arrêté la personne dans l’autre véhicule, qui venait d’acheter de la drogue à Brown. La personne avait environ 1 gramme de cocaïne sur lui et aurait admis qu’il venait de payer 80 $ à Brown pour la cocaïne, selon une requête pour obliger la divulgation des fonds.

La police a ensuite exécuté un mandat de perquisition au domicile de Brown, où ils ont déclaré avoir trouvé environ 8 grammes de cocaïne. Brown a admis plus tard avoir commis la transaction observée par la police et a admis avoir effectué plus de transactions plus tôt dans la journée, selon le document pour obliger la divulgation des fonds.