Un homme de Crystal Lake continue de se battre pour figurer sur le bulletin de vote – Shaw Local

Le greffier et registraire du comté de McHenry, Joe Tirio, a déposé une requête d’urgence pour intervenir dans le cas d’un homme de Crystal Lake espérant figurer au scrutin du printemps pour un siège au conseil municipal de Crystal Lake.

Le mois dernier, le conseil électoral de la ville a voté en faveur des objections contre Robert Miller présentées par trois membres actuels du conseil municipal. Cathy Ferguson, Brett Hopkins et Ellen Brady se sont opposées aux documents de candidature de Miller parce que sa déclaration d’intérêt économique avait été remise tardivement.

Miller a déclaré qu’il avait remis sa déclaration d’intérêt économique le 27 novembre – un jour après la date limite de dépôt – avec la permission de l’ancienne greffière du comté de McHenry, Mary McClellan. Le bureau du greffier du comté de McHenry a été fermé le 26 novembre en raison d’une tempête de neige. McClellan avait précédemment déclaré que l’affirmation de Miller « n’était pas factuelle ».

Miller a passé des semaines à faire appel de la décision du conseil. Les deux parties comparaîtront lundi devant le juge Thomas Meyer du tribunal de circuit du comté de McHenry, selon les archives judiciaires.

Miller se représente lui-même parce qu’il a déclaré qu’il n’avait pas les moyens de payer les services d’un avocat. L’avocat du conseil électoral, Kenneth Florey, représente le conseil.

« Je me sens aussi confiant que jamais », a déclaré Miller.

Tirio n’était pas disponible pour commenter. Dans la motion d’intervention d’urgence, il a déclaré qu’il était préférable qu’une décision finale soit prise le plus tôt possible.

« L’affaire en cours a actuellement une date d’audience fixée au 11 février 2019. Cette date est bien au-delà de la date de certification et de la date de certification et de soumission des bulletins de vote pour impression », indique la requête. « Il serait dans l’intérêt d’une justice juste et efficace et pour garantir que l’élection inclut tous les candidats appropriés (…) que l’audience et la décision du tribunal aient lieu et soient tranchées avant le 4 février 2019. »