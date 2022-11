Un homme de Crystal Lake accusé d’avoir tiré avec une arme volée dans une maison ; les procureurs demandent d’augmenter le cautionnement – Shaw Local

Un homme de 18 ans de Crystal Lake, accusé d’avoir tiré avec une arme de poing volée dans une maison en juillet où se trouvait un autre adolescent, a plaidé non coupable de toutes les accusations mercredi.

Joel B. Kattner, du bloc 600 de Concord Drive, est accusé de décharge aggravée d’une arme à feu avec des occupants dans le bâtiment, crime de classe 1 ; usage et possession d’une arme à feu volée, chacun des crimes de classe 2 ; possession d’une arme à feu avec un numéro de série dégradé, un crime de classe 3 ; et la décharge imprudente d’une arme à feu, un crime de classe 4, selon l’acte d’accusation au pénal déposé au palais de justice du comté de McHenry.

S’il est reconnu coupable du crime de classe 1 le plus grave, il encourt jusqu’à 15 ans de prison. L’accusation est également probatoire.

Les procureurs allèguent que le 10 juillet, Kattner a tiré avec une arme de poing de calibre .380 volée dans une maison du bloc 900 de Coventry Lane à Crystal Lake alors qu’il savait ou aurait dû savoir que quelqu’un se trouvait à l’intérieur, “mettant en danger la sécurité physique du résident”, selon documents judiciaires.

Kattner a été arrêté le 6 octobre. Le 10 octobre, il a déposé 10 % d’une caution de 150 000 $ et a été libéré de la prison du comté de McHenry avec des conditions pour rester à au moins 1 000 pieds de la résidence sur laquelle il aurait tiré, selon des documents judiciaires.

Le 30 novembre, les procureurs doivent débattre d’une requête demandant au juge d’augmenter la caution de Kattner parce qu’ils disent qu’il a violé ces conditions.

Les procureurs allèguent que le 2 novembre, Kattner a violé une ordonnance de non-contact avec l’adolescent qui se trouvait dans la maison au moment où il aurait tiré avec l’arme à feu, selon la requête déposée au palais de justice.

“Le 4 novembre, la probation a signalé que (Kattner) avait violé la zone d’exclusion à trois reprises le 2 novembre”, a écrit le procureur adjoint de l’État, Ashur Youash, dans la requête.

Dans la requête, les procureurs déclarent que Kattner “est un danger pour le public, en particulier pour (la victime présumée)”.

Les procureurs demandent que ses restrictions continuent d’inclure qu’il reste à au moins 1 000 pieds de la maison et que la caution soit modifiée pour exiger qu’il “soit confiné à sa résidence pendant sa caution et ne soit autorisé à partir que pour un emploi et / ou fins de traitement. »

L’avocat de Kattner, Todd Benison, a refusé de commenter lorsqu’il a été joint par téléphone vendredi.