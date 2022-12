Un homme de Crestwood arrêté dans le meurtre d’une mère et d’une fille à l’âge de 2 ans: police – Shaw Local

La police de Lockport a annoncé mercredi l’arrestation d’Anthony Maggio, 28 ans, de Crestwood, pour six chefs de meurtre au premier degré liés au décès en 2020 d’une mère de 32 ans et de sa fille de 14 mois.

Maggio, a été arrêté à sa résidence au 13248 W, Circle Drive Pkwy, unité 410 à Crestwood. Maggio a été arrêté par la division des mandats du département du shérif du comté de Will et incarcéré à la prison du comté de Will où il est détenu sous caution de 10 millions de dollars, selon la police de Lockport.

Le 2 octobre 2020, la police a reçu un appel au 926, rue Hamilton concernant une femme et un petit enfant retrouvés morts au domicile des victimes. Le bureau du coroner du comté de Will a identifié la victime comme étant Ashtin Eston, 32 ans, et sa fille Hazel. La personne qui a découvert les victimes était un parent. Eaton avait été étranglée et Hazel avait été asphyxiée, selon le bureau du coroner.

Après avoir traité plus de 100 éléments de preuve au cours de l’enquête de 2 ans et suivi de nombreuses pistes, les détectives ont identifié Maggio comme suspect.

Avec l’aide du bureau du procureur de l’État du comté de Will, le département de police de Lockport a pu obtenir un mandat d’arrêt contre Maggio pour six chefs de meurtre au premier degré. Maggio est le père de Hazel et était déjà sorti avec Ashtin, selon la police de Lockport.

Le service de police de Lockport tient à remercier l’équipe des enquêtes sur les scènes de crime du département du shérif du comté de Will et le procureur de l’État du comté de Will, Jim Glasgow, pour leur aide tout au long de cette enquête, a déclaré la police de Lockport.