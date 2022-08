Un homme de Crest Hill se lance seul dans l’affaire du meurtre d’Izzy dans un bar – Shaw Local

Un homme de Crest Hill accusé d’avoir abattu un barman et d’avoir blessé un autre homme en 2018, au bar Izzy à Joliet, a décidé de se représenter dans l’affaire.

L’affaire contre Patrick Gleason, 60 ans, a pris une autre tournure inhabituelle la semaine dernière lorsque Gleason a déclaré au juge du comté de Will Dan Rippy le 26 juillet qu’il voulait un nouvel avocat et que son ancien avocat, Chuck Bretz, a décidé de se retirer de l’affaire. les archives judiciaires le montrent.

Gleason a déclaré lundi au juge qu’il souhaitait agir comme son propre avocat, ce qu’il était autorisé à faire. Gleason est resté en prison avec une caution de 10 millions de dollars.

Pendant quatre ans, Gleason a été accusé du meurtre en 2018 du barman d’Izzy, Daniel Rios III, 52 ans.

Il est également accusé d’avoir blessé Thomas Izquierdo, le fils du propriétaire d’Izzy, Alfonso Izquierdo, en tirant et en tirant sur Artis Henderson.

Voiture de police de Joliet au bar Izzy le 9 mars 2018. Patrick Gleason a été arrêté et accusé d’avoir tué un barman et blessé un autre homme lors d’une fusillade. (Eric Ginnard)

Bretz a déclaré qu’il ne pouvait pas expliquer pourquoi Gleason voulait une nouvelle représentation et pourquoi il s’était retiré de l’affaire, car il s’agirait d’une communication privilégiée entre un avocat et un client.

“Lui et moi avons mutuellement convenu que je ne devrais plus le représenter”, a déclaré Bretz.

Bretz a dit qu’il s’en tenait à la découverte jusqu’à ce que Gleason trouve un nouvel avocat.

Gleason a déjà tenté de couper les liens avec Bretz en affirmant qu’il y avait eu une rupture de communication entre lui et Bretz, qui avait déclaré à l’époque que les affirmations de son ancien client n’étaient pas fondées.

L’affaire de Gleason traîne depuis des années, car les deux parties ont continuellement traité de la question de savoir s’il est mentalement apte à être jugé.

Les procureurs ont déclaré dans des requêtes précédentes déposées dans l’affaire que Gleason n’avait pas coopéré avec les examens psychologiques.

Un panneau se trouve à l’extérieur du bar d’Izzy annonçant les machines de jeu vidéo en 2018, à Joliet. (Lathan Goumas)

Gleason a déjà été jugé apte à subir son procès le 18 février 2020. Il devait ensuite être jugé l’année dernière. Cependant, le procès a été annulé après une audience du 22 avril 2021 au cours de laquelle Bretz a émis des doutes sur l’aptitude psychologique de son client.

Au cours de cette audience, Gleason a affirmé lors de son témoignage que la vidéo de surveillance que les procureurs voulaient admettre dans l’affaire était “toute trafiquée” et qu’il avait été piégé par la police de Joliet et de “faux témoins”.

Gleason a été déclaré inapte à être jugé le 4 mars, mais a depuis été retrouvé apte, selon Bretz.

Gleason a déposé lui-même deux poursuites fédérales en 2020 qui ont ensuite été rejetées.

Dans ces poursuites, Gleason a affirmé qu’il avait été piégé par la police de Joliet et que Thomas Izquierdo et deux autres clients du bar avaient “reconstitué” la fusillade pour “obtenir une condamnation pour meurtre au premier degré”, afin de sauver le bar d’un procès. et faire en sorte que Thomas Izquierdo “ressemble au héros”.