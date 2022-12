Un homme de Cortland plaide non coupable d’une série de crimes impliquant des cambriolages, des armes à feu et de la drogue – Shaw Local

Un homme de Cortland avec des condamnations pour cambriolage remontant à 2018 a plaidé non coupable vendredi à des accusations alléguant qu’il avait cambriolé une maison algonquine en septembre alors qu’il était en possession de drogues et d’armes à feu volées, selon les archives judiciaires.

Christian M. Corson, 24 ans, est accusé de trois chefs de violence armée et d’un chef de possession avec intention de livrer 15 à 100 grammes de cocaïne, chacun des crimes de classe X, ainsi que de cambriolage résidentiel, possession de cocaïne et d’hydrocodone, possession de une arme à feu volée, la possession illégale d’une arme par un criminel et des dommages criminels à la propriété, selon l’acte d’accusation du comté de McHenry.

S’il est reconnu coupable de chacun des crimes les plus graves de classe X, il pourrait potentiellement encourir entre 15 et 45 ans de prison.

Les autorités allèguent que le 20 septembre ou vers cette date, alors qu’il était armé d’une arme de poing Taurus de 9 mm, Corson a cambriolé une maison à Algonquin où il aurait également causé moins de 300 $ de dommages. Il aurait été en possession de 27 comprimés d’hydrocodone et de 15 à 100 grammes de cocaïne, ainsi que d’un fusil de type AR-15 volé au moment du cambriolage, selon la plainte pénale et l’acte d’accusation.

Au moment du cambriolage présumé, Corson était en probation pour une condamnation pour cambriolage résidentiel en 2018 dans le comté de Kane, selon l’acte d’accusation.

Il a également des accusations en rapport avec des cambriolages résidentiels à Lake in the Hills.

Dans un cas, concernant un incident présumé survenu le 17 septembre, il est accusé de cambriolage résidentiel, un crime de classe 1 et de deux chefs de possession illégale d’une arme par un criminel, des crimes de classe 3. Les accusations d’armes concernaient le fusil et l’arme de poing AR-15 qu’il aurait eus en sa possession le 20 septembre à Algonquin, selon l’acte d’accusation.

Il a été interpellé dans l’affaire du 17 septembre en octobre et a plaidé non coupable, selon des documents judiciaires.

Il fait également face à des accusations en lien avec un autre cambriolage de domicile présumé le 20 septembre à Lake in the Hills, selon des documents judiciaires.

L’une des armes à feu et l’hydrocodone sur ordonnance ont été volés dans une maison de Lake in the Hills, selon des documents judiciaires. Corson aurait dit à la police une fois détenu qu’il avait vendu une autre arme à feu de cette maison de Lake in the Hills à une personne à Chicago, ont déclaré les procureurs dans une requête.

Corson avait également un sac “parent” contenant une “grande quantité” de cocaïne, deux petits sachets préemballés de cocaïne, des matériaux d’emballage supplémentaires, une petite balance et entre 500 et 700 dollars en espèces, indique la motion.

Corson a déjà été condamné pour cambriolage dans les comtés de DeKalb et de Kane, selon des documents judiciaires.

Corson, détenu sous caution de 500 000 $ dans la prison du comté de McHenry, dont il doit déposer 50 000 $ pour être libéré, doit revenir devant le tribunal le 13 janvier.

Son avocat n’était pas disponible pour commenter.