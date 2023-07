Un homme de Cortland écope de 15 ans pour avoir cambriolé des maisons à Algonquin, Lake in the Hills – Shaw Local

Un homme de Cortland a plaidé coupable vendredi d’avoir cambriolé trois maisons l’année dernière à Lake in the Hills et Algonquin et a été condamné à 15 ans de prison, selon des documents du palais de justice du comté de McHenry.

Christian M. Corson, 25 ans, a conclu un plaidoyer de culpabilité négocié pour trois chefs d’accusation de cambriolage résidentiel, des crimes de classe 1 qui entraînent généralement une peine allant de quatre à 15 ans de prison. Si la condamnation est considérée comme prolongée, la peine admissible à la peine varie entre 15 et 30 ans de prison.

En échange de son plaidoyer de culpabilité, les procureurs ont rejeté les charges supplémentaires de violence armée, possession avec intention de livrer entre 15 et 100 grammes de cocaïne, possession de cocaïne et d’hydrocodone, possession d’une arme à feu volée, possession illégale d’une arme par un criminel et criminel. dommages à la propriété, selon un acte d’accusation du comté de McHenry.

Le procureur adjoint de l’État, Brian Miller, a déclaré que son bureau avait communiqué à l’avance avec toutes les victimes sur les termes du plaidoyer.

Les autorités allèguent que le 20 septembre ou vers cette date, alors qu’il était armé d’une arme de poing Taurus de 9 mm, Corson a cambriolé la maison algonquine, causant moins de 300 $ de dommages. Il aurait été en possession de 27 comprimés d’hydrocodone et de 15 à 100 grammes de cocaïne, ainsi que d’un fusil de type AR-15 volé au moment du cambriolage, selon la plainte pénale et l’acte d’accusation.

Au moment du cambriolage, Corson était en probation pour une condamnation pour cambriolage résidentiel en 2018 dans le comté de Kane, selon l’acte d’accusation.

Son plaidoyer de culpabilité vendredi comprenait également deux chefs de cambriolage résidentiel dans deux maisons à Lake in the Hills les 17 et 20 septembre, selon un acte d’accusation modifié déposé au palais de justice.