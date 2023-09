Un homme de Coquitlam parle d’une poursuite contre des agents de la GRC

Coquitlam, Colombie-Britannique –

Un homme de Coquitlam venait tout juste de sortir de la douche et d’ouvrir la porte de sa salle de bain alors qu’il était nu lorsqu’il a été surpris de trouver un policier de la GRC de Coquitlam debout dans la chambre.

« Quand j’ouvre la porte des toilettes, bang, là, je me retrouve face à face avec un intrus dans ma maison », a déclaré Kirk Forbes. « Un peu de panique s’est installée. Heureusement, j’ai vu l’uniforme. »

Il a déclaré que l’étrange rencontre s’était produite en juin de l’année dernière.

Selon Forbes, l’agent et son partenaire étaient là pour lui remettre une contravention pour avoir prétendument dépassé un autobus scolaire arrêté à Pemberton sept mois plus tôt.

Il a déclaré que les policiers lui ont dit que lorsqu’ils avaient frappé à la porte d’entrée, celle-ci s’était ouverte – mais il ne pense pas que cela leur donne le droit d’entrer chez lui.

« Il y a eu un tel abus de pouvoir – un abus de pouvoir – qui, je crois, s’est produit lorsqu’ils sont entrés chez moi », a déclaré Forbes. « Et je pense que les Canadiens doivent être conscients que cela s’est produit et que cela se produit. C’est une érosion non seulement de mes droits mais aussi des droits de tous.

Forbes a déclaré qu’il était ensuite allé déposer une plainte au détachement de la GRC de Coquitlam et il allègue que le réceptionniste l’avait qualifié de « l’homme qui se doucheait », ce qui l’amène à croire qu’il est devenu la cible des blagues de la GRC.

« C’était assez inquiétant, pour ne pas dire embarrassant, de savoir que cette situation est devenue une plaisanterie dans la salle de la GRC », a-t-il déclaré. « Si je suis arrêté ou si je vois des membres de la GRC dans la communauté, dois-je les examiner et leur faire savoir que je suis ce type ? »

Forbes a déclaré qu’il avait initialement déposé ce que la GRC lui avait dit être une plainte informelle.

Il a déclaré qu’un agent avait recueilli une déclaration de lui sur ce qui s’était passé, mais que personne n’avait donné suite. Il a donc maintenant déposé une plainte officielle auprès de la Commission civile d’examen et de plaintes contre la GRC.

Il a également intenté une poursuite contre les deux agents, le procureur général du Canada et le ministre de la Sécurité publique de la Colombie-Britannique.

La déclaration demande des dommages-intérêts non précisés et allègue « que les membres de la GRC, Jane Doe et John Doe, ont abusé de leur autorité et de leur pouvoir lorsqu’ils sont entrés dans la maison d’habitation sans son consentement ».

« Deux agents de la GRC sont entrés chez lui sans autorisation, sans son consentement, sans qu’il en soit informé ou sans mandat de perquisition judiciaire », a déclaré Sébastien Anderson, l’avocat de Forbes.

La GRC de Coquitlam reconnaît que la police s’est rendue au domicile de Forbes pour lui remettre une contravention et a déclaré dans un communiqué avoir découvert ce qui semblait être une résidence non sécurisée.

« Finalement, nos agents ont pu prendre contact avec le résident, qui a fait part de ses inquiétudes quant à sa présence. Nous pensions avoir traité ces préoccupations de manière informelle, mais le résident a déposé une plainte publique officielle qui est actuellement en cours », a indiqué le détachement dans un communiqué.

Forbes a déclaré qu’il était toujours anxieux lorsqu’il pensait à ce qui s’était passé.

« J’ai l’impression que cet endroit est censé être mon endroit sûr et ce n’est pas le cas », a-t-il déclaré. « Cela a été violé. »

La GRC n’a pas encore déposé de déclaration de défense dans la poursuite.

Forbes a déclaré qu’il contestait les billets que les agents lui avaient donnés ce jour-là et que la procédure judiciaire était également en cours.