Un homme de Compton reconnu coupable d’avoir tenté d’assassiner les adjoints du shérif du comté de Los Angeles lors d’une embuscade en 2020

Un homme de Compton a été reconnu coupable jeudi d’avoir commis 10 crimes sur une période de 11 jours qui ont abouti à la tentative de meurtre de deux adjoints du shérif du comté de Los Angeles.

Après un procès de deux mois, un jury de la Cour supérieure du comté de Los Angeles a reconnu coupable Deonte Lee Murray, 39 ans, de tentative de meurtre, de détournement de voiture, de vol qualifié, d’agression avec une arme à feu et de possession d’une arme à feu en tant que criminel, a déclaré le Dist adjoint. Atty. Eric Siddall, l’un des procureurs qui ont inculpé Murray.

Le jury a trouvé des allégations véridiques selon lesquelles Murray avait utilisé une arme à feu dans chaque crime et que les tentatives de meurtre des députés, Claudia Apolinar et Emmanuel Perez-Perez, étaient délibérées et préméditées, a déclaré Siddall. Murray a également été reconnu coupable de tentative de meurtre sur un homme qu’il a pris pour un détective en civil.

Murray risque la prison à vie lorsqu’il sera condamné, a déclaré Siddall. Aucune audience n’a été fixée car un juge doit maintenant tenir un deuxième procès sur la base du dossier antérieur de Murray ; S’il s’avère qu’il a déjà fait grève, sa peine de prison sera doublée, a déclaré Siddall.

L’avocate de Murray, Kate Hardie, a refusé de commenter.

Dist. adjoint. Atty. Stephen Lonseth a déclaré au jury dans sa plaidoirie la semaine dernière que Murray, furieux du meurtre de son meilleur ami par les adjoints du shérif, avait cherché à se venger – d’abord en ratissant un SUV garé devant le palais de justice de Compton avec des balles de fusil d’assaut. Murray pensait que l’homme assis à la place du conducteur était un détective, a déclaré Lonseth. En fait, il avait simplement déposé quelques documents au palais de justice et participait à une réunion Zoom depuis sa voiture.

Bouleversé par la fusillade de 2020 qui n’a pas fait la une des journaux, a déclaré le procureur, Murray s’est dirigé vers deux adjoints en uniforme, Apolinar et Perez-Perez, qui étaient assis dans une voiture de patrouille dans une station de métro à Compton. Murray a tiré sur les deux députés à bout portant avant de s’enfuir, selon la vidéo diffusée pour le jury. Apolinar a reçu une balle dans la mâchoire et l’avant-bras, tandis que des balles ont touché le front, le bras et la main de Perez-Perez.

Murray a également été reconnu coupable d’avoir volé sa Mercedes-Benz à un homme et de lui avoir tiré une balle dans la jambe 10 jours avant de tenter de tuer les députés.

Témoignant pour sa propre défense, Murray a admis avoir tiré sur les quatre personnes, mais a affirmé qu’il n’avait pas l’intention de les tuer. Son avocat a fait valoir qu’après que son ami, Samuel Herrera, ait été tué par des policiers, Murray s’est lancé dans une activité de deux jours, alimentée par du cognac et de la méthamphétamine.

Il agissait de manière imprévisible et impulsive lorsqu’il a appuyé sur la gâchette, a-t-elle déclaré au jury, et non dans le cadre d’un plan calculé visant à assassiner des policiers.