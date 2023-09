Un homme de Colombie-Britannique se rend au travail en parapente pour éviter la fermeture de l’autoroute

Auparavant, il fallait à Craig Pingle environ 18 minutes pour se rendre au travail via l’autoroute 97, de Peachland à Summerland, toutes deux situées juste au sud de Kelowna, dans l’intérieur de la Colombie-Britannique.

C’était jusqu’à ce que la route reliant le centre et le sud de l’Okanagan soit fermée le 28 août après de lourds éboulements.

« Maintenant, cela prend environ deux heures ou plus s’il y a du trafic », a déclaré Pingle, qui travaille comme directeur général de Haywire Winery.

Le ministère des Transports et de l’Infrastructure de la Colombie-Britannique a ouvert deux routes forestières comme itinéraires alternatifs suite à la fermeture de l’autoroute, mais les détours se sont avérés trop longs, alors le directeur de l’exploitation vinicole a cherché des moyens nouveaux et uniques pour se rendre au travail.

« J’ai d’abord décidé de me garer au parc provincial du lac Okanagan, puis de gravir la montagne à pied », a-t-il déclaré.

À mi-chemin du sentier, il s’est rendu compte que ce n’était pas l’itinéraire le plus sûr – et certainement pas le plus rapide – à emprunter.

« Il y a eu un moment où j’étais à quatre pattes et je ne voulais absolument plus recommencer. »

Le lendemain, Pingle est tombé dans l’eau lorsqu’un ami, Ron Kubek de Lightning Rock Winery, lui a proposé de le ramener chez lui sur son bateau.

« Encore une fois, ce n’était pas non plus idéal », a déclaré Pingle. « C’était ondulé et bosselé. »

REGARDER | La fermeture de l’autoroute stimule les déplacements créatifs des habitants de l’Okanagan : Un homme de l’Okanagan navigue, fait de la randonnée et du parapente pour se rendre au travail à la suite de fermetures de routes liées à des éboulements « Craig vient au travail lundi à cheval », a déclaré Christine Colleta, copropriétaire d’Okanagan Crush Pad, du directeur de Haywire Winery, Craig Pingle, qui a trouvé des moyens uniques de se déplacer après que de récents éboulements ont fermé l’autoroute 97.

Cette semaine, cependant, il a décidé de monter la mise en se rendant au domaine viticole en parapente.

« L’ami d’un ami avait un parapente et il a dit que tu devrais l’essayer. »

C’est ce que Pingle a fait. Dans une vidéo publiée sur les pages Facebook et Instagram du domaine viticole Summerland, on peut voir Pingle accrocher un parachute à un sac à dos, se lécher le doigt et le lever pour avoir une idée de la direction du vent, et décoller avec une mallette de travail à la main.

« C’était plus une chose amusante à faire plutôt qu’une façon économique de passer mon temps », a-t-il déclaré.

« Mais les gens en profitent. »

L’ami de Craig Pingle, Ron Kubek de Lightning Rock Winery, ramène Pingle chez lui sur son bateau. (Lionel Trudel)

Des amis et des collègues ont commencé à proposer des suggestions pour son prochain trajet.

Christine Colleta, copropriétaire d’Okanagan Crush Pad – propriétaire de Haywire – a déclaré que Pingle viendrait travailler sur un cheval ce lundi.

« Nous avons un centre équestre sauvage à côté de notre vignoble, donc c’est plutôt pratique », a-t-elle déclaré lors d’un entretien téléphonique avec CBC News.

Colleta a déclaré que trois de ses employés, dont Pingle, avaient été touchés par la fermeture de l’autoroute.

« Deux d’entre eux, nous avons réussi à changer les choses pour qu’ils puissent travailler à domicile, mais Craig, notre directeur général, est vraiment en quelque sorte impliqué dans les opérations quotidiennes. »

Étant donné la saison des récoltes, c’est une période chargée à la cave et il n’est pas possible de manquer une journée de travail, a déclaré Pingle.

L’autoroute au nord de Summerland devrait rouvrir à la circulation en alternance sur une seule voie d’ici le week-end du 16 et 17 septembre, selon le ministère des Transports.