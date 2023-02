Un homme de Chilliwack se rend à la police après une vidéo homophobe virale

AVERTISSEMENT : La vidéo de cette histoire contient un langage grossier et homophobe qui pourrait ne pas convenir à tous les lecteurs.

Un homme de Chilliwack a été arrêté lorsqu’il s’est rendu à la police après avoir été filmé en train de faire des commentaires homophobes devant une gare du SkyTrain à Vancouver, selon le service de police de Vancouver (VPD).

“La police de Vancouver a identifié un homme enregistré faisant des commentaires offensants et homophobes dans une vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux plus tôt cette semaine”, a déclaré le sergent. Steve Addison a déclaré dans un communiqué de presse le 4 février.

VPD a lancé une enquête le 31 janvier après qu’un homme de 27 ans a publié une vidéo TikTok enregistrée à l’extérieur de la station Burrard. Dans la vidéo, on entend un homme tenir des propos homophobes et autres insultes.

Le suspect de Chilliwack, âgé de 34 ans, s’est rendu aux enquêteurs du VPD sur les crimes haineux le 2 février et a été arrêté pour son rôle dans le crime présumé et pour une infraction sans rapport avec les armes à feu.

Il a depuis été libéré en attendant sa prochaine comparution devant le tribunal le 29 mars.

Étant donné que les accusations n’ont pas encore été officiellement portées, l’homme ne peut être identifié.

Mon petit ami et moi avons été chassés du Skytrain à Vancouver hier par ce type. C’était extrêmement effrayant et un rappel que la haine contre nous est bel et bien vivante… et un peu ivre. pic.twitter.com/KAerD0Wysp

– Jamie Pine (@jamiepine) 31 janvier 2023