Un homme de Chilliwack confirmé comme victime d’un homicide à Kelowna

L’identité de l’homme tué à l’extérieur du zoo liquide à Kelowna le week-end a été confirmée comme étant Nicholas (Nick) Epp.

La femme de Nick, Dottie, a confirmé la nouvelle dans un post sur Facebook.

Nick et Dottie ont récemment déménagé de Chilliwack à Kelowna avec leurs trois enfants.

Black Press a contacté la famille pour un commentaire.

La GRC de Kelowna a publié des images d’une personne d’intérêt dans l’affaire.

Aucune accusation n’a été portée pour le moment.

@thebrittwebster

brittany.webster@blackpress.ca

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Enquête en Colombie-BritanniquechilliwackHomicideKelowna