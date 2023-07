Un homme de Chicago qui a dirigé la police de Kane dans une poursuite à 100 mph fait maintenant face à la confiscation de son véhicule – Shaw Local

SUGAR GROVE TOWNSHIP – Un homme de Chicago, qui a été accusé de crime en fuyant la police à des vitesses atteignant 100 miles à l’heure, risque désormais également de voir son véhicule confisqué, selon les rapports du shérif du comté de Kane.

Joseph C. Winsley, 60 ans, du bloc 3800 de North Octavia Avenue, Chicago, a également été accusé de délit d’excès de vitesse de plus de 35 miles à l’heure au-dessus de la limite, de conduite d’un véhicule non assuré et d’utilisation inappropriée des voies, selon les archives judiciaires.

Les députés ont remarqué le SUV Chevrolet Traverse 2015 bleu foncé de Winsley se déplaçant vers l’est sur l’Interstate 88 à 2h39 du matin dans le canton de Sugar Grove, mais il n’est pas resté dans sa voie, selon les rapports du shérif.

Selon les rapports du shérif, la Chevy a franchi la ligne blanche solide de l’accotement, a semblé s’arrêter, puis est revenue sur l’autoroute, puis a viré plusieurs fois sur l’accotement et la voie centrale.

Un adjoint s’est placé derrière le véhicule de Winsley et a tenté de l’arrêter sur la I-88 et la Route 56, mais il a continué, « changeant de manière erratique de voies et de vitesses variables, atteignant finalement 100 mph dans une zone de 65 mph », selon les rapports du shérif.

Winsley a quitté la I-88 à Eola Road, a tourné vers l’ouest sur Diehl Road, puis vers le sud jusqu’à White Oak Circle, s’arrêtant dans un parking d’entrepôt près de l’intersection de White Oak Circle et Molitor Road, selon les rapports du shérif.

Selon les rapports du shérif, le conducteur semblait confus quant à sa localisation et pourquoi il était en état d’arrestation.

Winsley a dit qu’il venait de Chicago, puis les députés lui ont dit qu’il conduisait vers Chicago, pas loin de la ville, selon les rapports du shérif.

Winsley semblait avoir les facultés affaiblies mais a nié être sous l’influence de l’alcool ou de drogues, selon les rapports du shérif.

Les députés ont saisi son SUV, d’une valeur de 12 000 dollars, et ont déposé des documents judiciaires pour sa confiscation, selon les rapports du shérif. Une audience sur la demande de saisie du véhicule est prévue pour le 12 juillet, selon les archives.

Winsley a été libéré moyennant un engagement personnel de 7 500 $ et doit comparaître devant le tribunal le 28 juillet.

Fuir la police est l’accusation la plus grave à laquelle Winsley est confronté. Il s’agit d’un crime de classe 3 passible de deux à cinq ans de prison et d’amendes pouvant aller jusqu’à 25 000 $, en cas de condamnation.

Le défenseur public de Winsley n’a pas renvoyé de message vocal demandant un commentaire.