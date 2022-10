Un homme de Chicago, père de l’Utah, plaide dans les affaires d’émeute du Capitole du 6 janvier – Shaw Local

SALT LAKE CITY (AP) – Un homme de l’Utah et son fils, un résident de l’Illinois, ont plaidé coupables à des accusations de délit en relation avec l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole américain.

Bradley Bokoski, 58 ans, d’Eagle Mountain, Utah et Matthew R. Bokoski, 31 ans, de Chicago ont plaidé jeudi, selon documents déposés auprès du tribunal de district des États-Unis dans le district de Columbia, à un chef d’accusation chacun pour parade, manifestation ou piquetage illégaux au Capitole.

Accusations d’entraver le Congrès en entrant illégalement dans le Capitole sera abandonné dans le cadre d’un accord de plaidoyer dans chaque cas, selon le ministère américain de la justice.

Les accusations de délit sont passibles d’une peine maximale de six mois de prison, de cinq ans de probation et d’une amende de 5 000 $. La peine a été fixée au 17 janvier.

Selon des documents judiciaires, le Bokoskis s’est rendu à Washington pour entendre le président Donald Trump parler lors d’un rassemblement le 6 janvier, puis a suivi la foule jusqu’au Capitole, où ils sont entrés par une porte percée du Sénat.

Après que la foule ait été rencontrée par 10 à 15 policiers, les deux hommes se sont retournés et sont partis, selon la plainte. Ils sont restés dans le bâtiment pendant environ cinq minutes.

Un conseil au FBI fournit des captures d’écran de la page Facebook de Matthew Bokoski, y compris un message représentant un groupe de personnes à l’intérieur du Capitole et une légende disant : “J’étais avec mon père et j’ai monté les marches de la capitale et à l’intérieur avec d’autres”, la plainte a dit.

L’émeute a retardé la certification de Joe Biden en tant que vainqueur de l’élection présidentielle de 2020, mais le Congrès s’est réuni de nouveau quelques heures plus tard pour le faire.

Les deux hommes ont été arrêtés en mai.