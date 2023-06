Un homme de Chicago fait face à plusieurs accusations de délit de fuite qui a blessé 4 personnes à l’extérieur du stade

CHICAGO (AP) – Un homme de Chicago âgé de 20 ans fait face à plusieurs accusations en lien avec une collision avec délit de fuite qui a blessé quatre piétons, dont deux grièvement, à l’extérieur de Guaranteed Rate Field, domicile des White Sox de Chicago, police de Chicago dit mercredi soir.

Condelarious Garcia, 20 ans, fait face à quatre chefs d’accusation chacun pour défaut de signaler un accident corporel et conduite imprudente aggravée causant des lésions corporelles, a indiqué la police.

Il fait également face à un chef d’accusation de conduite avec un permis suspendu, a indiqué la police, et à des citations pour non-réduction de la vitesse, conduite d’un véhicule à moteur non assuré et immatriculation expirée.

Garcia doit comparaître devant le Central Bond Court jeudi, a annoncé la police.

Il n’était pas clair si Garcia avait un avocat qui pourrait commenter les allégations portées contre lui.

Les piétons ont été blessés juste après 18h20 mardi alors qu’ils se dirigeaient vers le match des White Sox contre les Texas Rangers, ont annoncé la police de Chicago et les pompiers.

L’une des victimes a survolé le capot et s’est logée dans le toit ouvrant avant que le véhicule ne soit arrêté par une ambulance sur l’autoroute Dan Ryan à proximité, ont indiqué des responsables. La personne accrochée à la voiture et l’une des trois à l’extérieur du stade ont été grièvement blessées.

Les deux autres piétons étaient dans un état grave, ont indiqué des responsables.

Une déclaration des White Sox de Chicago a présenté ses condoléances aux piétons blessés et a exprimé sa gratitude à la police, aux pompiers et aux fans qui ont répondu à la collision.

« Nos pensées vont aux quatre fans qui ont été blessés ce soir, à leurs familles et amis, ainsi qu’aux fans qui ont été témoins de l’incident alors qu’ils se rendaient à un match de baseball », indique le communiqué.

The Associated Press