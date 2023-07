Un homme de Chicago fait face à des accusations de crime après qu’une infirmière de Delnor a vu une arme de poing dans son pantalon – Shaw Local

GENÈVE – Un homme de Chicago qui était soigné dans un hôpital après un accident de voiture a été inculpé de plusieurs crimes liés aux armes à feu après qu’une infirmière du Northwestern Medicine Delnor Hospital à Genève a vu une arme de poing dans son pantalon, selon la police et les archives judiciaires.

Keith C. Schweikle, 60 ans, du bloc 100 de West 107th Place, Chicago, a versé 6 000 $ à titre de caution ou 10 % de la caution de 60 000 $ fixée le 22 juin, selon les archives.

Schweikle ne s’est pas présenté à sa comparution devant le tribunal le 28 juin.

La juge associée Alice Tracy a émis un mandat d’arrêt contre Schweikle et a réinitialisé sa caution à 100 000 $.

Schweikle a été victime d’un accident de voiture le 19 juin dans le pâté de maisons 400 de North Randall Road, à environ 200 pieds au sud de Bricher Road, selon un e-mail du chef adjoint de Genève, Brian Maduzia.

« Alors qu’il ralentissait pour la circulation arrêtée devant lui, M. Schweikle n’a pas pu s’arrêter à temps et a heurté l’arrière du véhicule devant lui », selon le courrier électronique de Maduzia. « St. Charles Fire et Geneva Fire sont tous deux intervenus sur les lieux pour transporter des patients.

Schweikle était à l’hôpital Delnor vers 13 h 20. Lorsqu’il était transféré dans un chariot, une infirmière a observé une arme de poing glissée dans son pantalon sur le côté droit du bas du dos, selon les rapports de la police de Genève.

L’infirmière a appelé la sécurité de l’hôpital, qui a mis l’arme dans un coffre-fort et a appelé la police.

Le pistolet argenté et noir, un Mossberg 1, 9 mm, était chargé de sept cartouches, selon le rapport.

Le porte-parole de Northwestern Medicine, Christopher King, a déclaré dans un e-mail qu’une fois que l’équipe clinique avait découvert l’arme à feu, elle avait suivi le protocole et avait immédiatement appelé la sécurité.

«À aucun moment, notre personnel ou nos patients n’ont été en danger», selon le courriel de King. « Nous sommes reconnaissants que notre personnel ait géré la situation de manière appropriée sur le moment. »

Schweikle a trois condamnations pour des infractions liées aux armes à feu, deux dans le comté de Cook en 2002 et 2004 et une à Kankakee en 1994, selon le rapport, les courriels et les archives judiciaires de Maduzia.

Selon les documents d’accusation, Schweikle a été accusé d’être un criminel d’habitude armé, ayant déjà été reconnu coupable de trois crimes liés aux armes à feu; d’être un criminel en possession d’une arme ; et trois chefs d’accusation d’utilisation illégale aggravée d’une arme en ce qu’il portait sciemment une arme chargée, facilement accessible, sur sa personne ou dans son véhicule, sans avoir de carte FOID valide ou de permis de port dissimulé.

En raison de ses condamnations antérieures, l’accusation la plus grave contre Schweikle est d’être un criminel d’habitude armé. Un crime de classe X, il est passible de six à 30 ans de prison s’il est reconnu coupable.

Le défenseur public de Schweikle n’a pas renvoyé de message vocal demandant un commentaire.