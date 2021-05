Un homme de Chicago conduit un camion en pique-nique, une femme gravement blessée; police

Un homme de Chicago a été accusé de tentative de meurtre après avoir conduit sa voiture à un pique-nique, selon la police. Des témoins ont déclaré que l’homme avait également fait des commentaires anti-asiatiques lors de l’incident, selon les médias locaux.

Timothy Nielsen, 57 ans, a été arrêté samedi et fait face à des accusations de quatre chefs de tentative de meurtre après avoir «volontairement sauté un trottoir dans son véhicule et conduit sur un groupe de piétons rassemblés pour un pique-nique», selon le département de police de Chicago.

La police a déclaré que Nielsen avait frappé une femme de 42 ans avec son camion avant qu’elle ne soit brièvement coincée sous le véhicule. La femme, gravement blessée, a été transportée dans un hôpital voisin et soignée pour « lacérations et autres blessures et a depuis été libérée », selon le service de police.

Nielsen a garé sa voiture près d’un groupe de personnes célébrant un anniversaire avec un pique-nique samedi, a rapporté le Block Club Chicago. Les procureurs et les témoins ont déclaré que Nielsen s’était plaint du mauvais comportement des chiens du groupe et était devenu de plus en plus hostile, a rapporté la publication. Lorsque le groupe a demandé à Nielsen de partir, il a fait marche arrière puis a accéléré le camion vers le groupe.

Rob Lopez, l’un des pique-niqueurs, a déclaré au Block Club qu’il avait entendu le chauffeur faire des commentaires anti-asiatiques à son ami, qui est d’origine asiatique.

Nick Lau, un pique-niqueur d’origine asiatique, a déclaré au Chicago Tribune que le chauffeur avait crié une insulte anti-asiatique.

Les procureurs n’ont pas mentionné les commentaires anti-asiatiques lors d’une audience sur les obligations de lundi et ont plutôt déclaré que Nielsen avait déclaré à un voisin qu’il était « ennuyé par les yuppies » qui étaient avec leurs chiens, a rapporté le Chicago Tribune.

Le bureau du procureur du comté de Cook a confirmé que Nielsen devait comparaître à nouveau le 10 mai après qu’un juge l’ait ordonné de détenir sans caution.

Nielsen est accusé d’avoir conduit sur des vélos, des chaises et une glacière et d’avoir frappé une personne qui tentait de s’échapper avant de frapper la femme qui est tombée et était coincée sous la voiture, selon Block Club. La glacière s’est logée sous le camion, l’empêchant de continuer à avancer et permettant à la femme de s’échapper, ont déclaré les procureurs, selon Block Club.

Les procureurs ont déclaré que lorsque des témoins avaient tenté de tirer Nielsen du camion, il avait balancé un couteau et griffé le bras de quelqu’un, a rapporté le Block Club.

Le Chicago Sun-Times a rapporté que Nielsen avait précédemment plaidé coupable d’enlèvement aggravé en 1989 après s’être fait passer pour un policier avant de battre et de détenir un homme contre rançon. Le journal a également rapporté que Nielsen avait admis une fois avoir brisé du verre près de l’œil d’un homme qui avait subi un traumatisme crânien et une entaille nécessitant cinq points de suture. Il a également été reconnu coupable d’extorsion en 2001 et de vol au détail en 2012, selon le Sun-Times.

