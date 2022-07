Un homme de Chicago accusé d’une surdose mortelle d’un homme du comté de McHenry en 2020 – Shaw Local

Un homme de Chicago âgé de 47 ans fera face à une audience et à une mise en accusation jeudi pour homicide provoqué par la drogue dans la surdose mortelle d’un homme d’Island Lake en 2020, selon des documents judiciaires déposés au palais de justice du comté de McHenry.

Dion S. Luster, détenu dans la prison du comté de McHenry sous caution de 1 million de dollars depuis son arrestation lundi, a été inculpé d’un chef d’homicide provoqué par la drogue, un crime de classe X.

Lustre est accusé d’avoir délivré une dose mortelle de fentanyl à Jason Martinez le ou vers le 14 juillet 2020, selon des documents judiciaires.

Lustre, du pâté de maisons 2800 de West 82nd Street, est classé comme un « délinquant d’habitude » parce qu’il a été reconnu coupable de deux crimes de classe X dans le comté de Cook, ce qui le rend éligible à la prison à vie s’il est reconnu coupable de drogue. accusation d’homicide.

Lustre a été reconnu coupable le 28 mars 1996 dans le comté de Cook d’invasion de domicile et de meurtre de classe X et reconnu coupable de fabrication et de livraison de classe X d’une substance contrôlée le 27 juin 2005.

Il a également été reconnu coupable de fabrication et/ou de livraison de substances contrôlées dans le comté de Cook le 23 janvier 2018, conformément à une requête visant à le contraindre à divulguer la source des fonds de la caution déposée au palais de justice par le bureau du procureur de l’État du comté de McHenry.

Dans la requête qui doit être débattue jeudi, les procureurs ont déclaré que le 14 juillet 2020, un parent de Martinez a appelé la police après l’avoir trouvé «décédé et froid au toucher» dans une maison de Wonder Lake.

Des détectives du bureau du shérif du comté de McHenry ont interrogé la petite amie de Martinez qui a déclaré qu’elle et Martinez s’étaient rendus à Chicago le 10 juillet pour acheter de la drogue à Lustre, selon la requête. Le couple a voyagé en train Metra de Barrington à Clybourn Street à Chicago et a rencontré Lustre à environ un mile de cette gare.

Grâce aux enregistrements téléphoniques obtenus de la petite amie, les détectives Martinez et Lustre ont déterminé qu’ils s’étaient tous rencontrés le 10 juillet.

“Étant donné (Lustre) est actuellement détenu pour un crime d’homicide provoqué par la drogue, ses antécédents criminels récents indiquant une histoire de distribution de stupéfiants illégaux, et compte tenu des circonstances … il y a des raisons de croire que les fonds de caution qui peuvent être déposés pour le défendeur peut ne pas provenir d’une source légitime, ou peut provenir de fonds liés au trafic de stupéfiants, ou d’une autre source criminelle ou illégale », a écrit le procureur adjoint de l’État, Hunter P. Jones, dans la requête.

L’avocat de Lustre, le défenseur public adjoint Angelo Mourelatos, a refusé de commenter mardi.