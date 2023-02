Un homme de Cary qui a conduit en état d'ébriété en 2020, provoquant un `` accident de plusieurs voitures '', condamné à 5 ans de prison - Shaw Local

Un homme de Cary a été condamné à cinq ans de prison mercredi après avoir plaidé coupable de conduite en état d’ébriété en 2020, selon les archives judiciaires et le bureau du procureur de l’État du comté de McHenry.

Keith C. Guminski, 48 ans, du bloc 300 de West Main Street, a conclu un plaidoyer de culpabilité négocié pour un chef d’accusation de conduite aggravée sous l’influence de l’alcool tout en ayant au moins trois condamnations antérieures, selon les dossiers judiciaires.

En échange du plaidoyer de culpabilité, des chefs d’accusation supplémentaires ont été rejetés, notamment la conduite avec permis suspendu et la sortie des lieux d’un accident où une personne a été blessée, selon l’acte d’accusation déposé au palais de justice du comté de McHenry.

La femme qui a été blessée dans l’accident est toujours en convalescence, a déclaré le procureur adjoint de l’État, Ashur Youash.

La femme était au courant de l’accord de plaidoyer et l’a accepté, a déclaré Youash.

Il s’agissait de la quatrième violation de conduite en état d’ébriété de Guminski. Des condamnations antérieures ont eu lieu en 2000 et 2006 dans le comté de McHenry et en 2005 dans le comté de Kane, selon l’acte d’accusation et la plainte pénale.

Le 2 décembre 2020, la police a répondu à un accident impliquant plusieurs voitures sur Rakow Road à Crystal Lake. Lorsque les agents sont arrivés, ils ont déterminé qu’un camion était responsable de l’accident et qu’il avait fui les lieux, selon un communiqué de presse du bureau du procureur de l’État du comté de McHenry.

Un camion Ram 1500 2015, conduit par Guminski, a été localisé et des tests de sobriété sur le terrain ont indiqué que Guminski était sous l’influence de l’alcool au moment de l’accident, selon le communiqué.

Guminski doit purger au moins 50% de sa peine et recevra un crédit pour 162 jours purgés dans la prison du comté de McHenry. Il sera placé en liberté surveillée obligatoire pendant un an à compter de sa libération, selon l’ordonnance de condamnation au dossier au palais de justice.

Il doit également payer environ 2 670 $ en frais et amendes.

La juge du comté de McHenry, Tiffany Davis, a statué que l’accident était le résultat de la consommation ou de l’abus d’alcool ou d’une substance contrôlée et a recommandé qu’il soit placé dans un programme de toxicomanie pendant son incarcération.

Le placement ultime de Guminski sera déterminé par le Département des services correctionnels de l’Illinois.