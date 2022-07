Un homme de Caroline du Sud parmi 2 Américains tués en Ukraine

Un homme de Caroline du Sud servant comme infirmier dans l’armée ukrainienne a été identifié par son commandant au cours du week-end comme l’un des deux Américains tués au combat la semaine dernière.

Luke “Skywalker” Lucyszyn, un résident de Myrtle Beach âgé de 31 ans, est décédé le 18 juillet dans la région du Donbass, dans l’est de l’Ukraine, après avoir été assommé par une frappe d’artillerie et abattu par un char russe, a écrit son commandant, Ruslan Miroshnichenko. sur Facebook.

Le département d’État a confirmé vendredi la mort de deux Américains en Ukraine, mais n’a pas divulgué leurs noms ni plus de détails. La famille et les amis ont confirmé les informations selon lesquelles Lucyszyn était l’un des hommes décédés.

Miroshnichenko a identifié l’autre Américain comme étant Bryan Young. D’autres informations sur Young n’étaient pas immédiatement disponibles lundi.

Des milliers de combattants étrangers, dont de nombreux Américains, ont rejoint les forces ukrainiennes combattant la Russie depuis son invasion le 24 février. Certains des volontaires sont des vétérans endurcis d’autres guerres ; d’autres ont peu ou pas d’expérience militaire.

L’ami de longue date de Lucyszyn, Trey Kober, de North Myrtle Beach, a déclaré que Lucyszyn était parti pour l’Ukraine début avril après avoir dit à des amis proches qu’il se sentait responsable de défendre la patrie de sa défunte grand-mère.

Lucyszyn s’est porté volontaire pour prendre la place d’un autre homme qui avait besoin d’être avec sa famille, a déclaré Kober.

“J’étais fier de lui”, a déclaré Kober dans une interview lundi. “Il a relevé l’homme et il a immédiatement commencé à enseigner aux autres parce que certains de ces gars n’avaient jamais tenu d’armes à feu auparavant, n’avaient jamais chargé de munitions dans des chargeurs.”

Kober, 40 ans, s’est lié d’amitié avec Lucyszyn lors d’un cours de paintball en Caroline du Nord il y a 12 ans et a assumé «un rôle de frère aîné» pour le jeune instructeur de paintball. Les deux ont passé leurs week-ends à camper dans les bois et à jouer des matchs de paintball de plusieurs jours avec des amis. Lucyszyn a ensuite travaillé comme policier et était père de deux enfants.

Deux semaines avant sa mort, Lucyszyn a dit au revoir à Kober dans un message émotionnel sur Facebook après avoir appris que son peloton serait bientôt envoyé dans la région plus dangereuse du Donbass, où la Russie a concentré l’essentiel de sa puissance de feu, bombardant des villes et des villages, dans son assaut. sur l’Ukraine.

“Il était assez confiant qu’il ne reviendrait pas”, a déclaré Kober. “Il nous a envoyé un message sérieux disant qu’il était envoyé au front pour relever un peloton qui était là depuis longtemps, et il nous a simplement dit : ‘Je ne reviens pas de ça. Ça y est.'”

Bien que Kober sache que son ami pourrait mourir au combat, il a dit que rien n’aurait pu le préparer au choc qu’il a ressenti lorsqu’il a appris la nouvelle.

Les parents de Lucyszyn, Kathryn et George Lucyszyn, ont déclaré que le département d’État les avait informés de la mort de leur fils lors d’un appel téléphonique mardi. Les habitants de Calabash, en Caroline du Nord, ont déclaré avoir tenté de dissuader leur fils de servir à l’étranger, mais il a insisté sur le fait que c’était sa vocation.

“Il n’y est pas allé pour être un héros”, a déclaré la mère de Lucyszyn samedi dans une interview avec NBC News. “Il y est allé parce qu’il voulait aider les gens.”

