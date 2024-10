Un homme de Caroline du Sud écope de la prison à vie pour le meurtre d’une femme transgenre noire

COLUMBIA, Caroline du Sud — Un homme de Caroline du Sud a été condamné jeudi à la prison fédérale à vie. dans le meurtre d’une femme transgenre noire après la révélation de leur relation sexuelle secrète.

La juge de district américaine Sherri A. Lydon a condamné Daqua Lameek Ritter devant un tribunal fédéral de Colombie. Ritter a été la première personne du pays reconnue coupable du meurtre de quelqu’un sur la base de leur identité de genre.

Ritter a été reconnu coupable en février de crime de haine pour la mort par balle de Dime Doe en 2019.

« Dime Doe était une femme courageuse », a déclaré le procureur américain Adair Ford Boroughs aux journalistes devant le palais de justice après l’émission de la sentence. « Elle a vécu et elle a aimé comme elle-même, et personne ne mérite de perdre la vie pour cela. »

Les procureurs ont demandé une peine d’emprisonnement à perpétuité sans libération conditionnelle sur la base des lignes directrices fédérales en matière de détermination des peines. Les avocats de la défense ont demandé une peine qui permettrait à Ritter de sortir un jour de prison, affirmant qu’il n’y avait aucune preuve que le meurtre était planifié. Ils ont inclus dans leur demande des lettres demandant grâce à sa mère, sa sœur, sa grand-mère et ses deux jeunes enfants.

Ritter a tiré sur Doe à trois reprises avec une arme de poing de calibre .22 après que la rumeur ait commencé à circuler sur la relation de Ritter avec Doe dans la petite ville d’Allendale, ont indiqué les procureurs.

Fait des amis proches ont témoigné que ce n’était un secret pour personne à Allendale qu’elle avait commencé sa transition sociale en tant que femme peu de temps après avoir obtenu son diplôme d’études secondaires. Elle a commencé à s’habiller en jupes, à se faire faire les ongles et à porter des extensions. Elle et ses amis ont discuté des garçons qu’ils voyaient, notamment Ritter, qu’elle a rencontré lors de l’une de ses nombreuses visites estivales à New York pour rester avec sa famille.

Mais les SMS obtenus par le FBI suggèrent que Ritter cherchait à garder leur relation secrète autant que possible, ont indiqué les procureurs. Il lui a rappelé de supprimer leurs communications de son téléphone, et des centaines de SMS envoyés dans le mois précédant sa mort ont été supprimés.

Ritter a déclaré à Doe que Delasia Green, sa principale petite amie à l’époque, l’avait insulté avec une insulte homophobe après avoir appris leur liaison.

Les avocats de la défense de Ritter ont déclaré que l’échantillonnage ne représentait qu’un « instantané » de leurs messages. Ils ont souligné d’autres échanges au cours desquels Doe a encouragé Ritter ou où il l’a remerciée pour sa gentillesse.

Lors du procès, les procureurs ont présenté des entretiens avec la police dans lesquels Ritter a déclaré qu’il n’avait pas vu Doe le jour de sa mort. Mais la vidéo d’une caméra corporelle d’un contrôle routier de Doe a montré le tatouage distinctif de Ritter sur le poignet gauche sur une personne assise sur le siège passager quelques heures avant que la police ne la retrouve affalée dans la voiture, garée dans une allée.

Aucune preuve physique ne pointait vers Ritter. Les forces de l’ordre de l’État n’ont jamais traité un test de résidus de balle qu’il avait effectué volontairement et la relation intime du couple et les fréquents trajets en voiture ne faisaient pas surprendre que Ritter ait été avec elle, a déclaré l’avocat de la défense Lindsey Vann.

Un co-accusé, Xavier Pinckney, a été condamné à trois ans et neuf mois de prison plus tôt cette année pour avoir menti aux enquêteurs sur ce qu’il savait du meurtre de Doe.

Bien que des responsables fédéraux aient déjà engagé des poursuites pour crimes haineux fondés sur l’identité de genre, ces affaires n’ont jamais abouti à un procès. Un homme du Mississippi a été condamné à 49 ans de prison en 2017 dans le cadre d’un accord de plaidoyer après avoir admis avoir tué une femme transgenre de 17 ans.

Le journaliste d’Associated Press Adrian Sainz a contribué depuis Memphis, Tennessee.