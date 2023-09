Un homme de Caroline du Nord qui a filmé l’émeute du Capitole reconnu coupable avec la foule du 6 janvier

Un homme de Wake Forest qui prétendait agir en tant que journaliste et est entré dans le Capitole américain avec des émeutiers le 6 janvier 2021, a été reconnu coupable de quatre délits par un jury d’un tribunal fédéral.

Stephen Horn, qui avait 23 ans à l’époque, affirme s’être caché parmi les manifestants pour enregistrer avec précision ceux qui ont pris d’assaut le Capitole. Un jury a décidé lundi qu’il n’avait pas les mêmes droits que les journalistes accrédités et qu’il était plutôt un émeutier, selon un reportage du Washington Post.

Horn est l’un des au moins 34 Caroliniens du Nord qui ont été inculpés en lien avec l’attaque du Capitole. Cette manifestation a tourné à l’émeute et a fait cinq morts et environ 140 blessés parmi les policiers. Charlotte Observatrice Signalé précédemment

Un jury composé de 12 personnes a déclaré Horn coupable de : Entrée ou séjour dans un bâtiment à accès restreint ; conduite désordonnée ou perturbatrice dans un bâtiment ou un terrain à accès restreint ; conduite désordonnée dans un bâtiment du Capitole ; et défiler, manifester ou faire du piquetage dans le bâtiment du Capitole, selon des documents judiciaires.

L’Observateur a contacté Horn pour commenter mais n’a pas reçu de réponse.

Après les émeutes, Horn a posté sur Facebook : « J’étais à Washington aujourd’hui lorsque le Capitole a été pris d’assaut. »

« Je ne suis pas entré dans le bâtiment du Capitole dans le cadre d’une manifestation ou pour des sensations fortes, mais pour documenter et enregistrer avec précision un événement important qui se déroulait », a écrit Horn il y a deux ans.

Après le verdict mardi, Horn a repartagé sa publication sur Facebook du 7 janvier et a déclaré : « J’ai dit au jury la même vérité que celle que j’avais publiée avec ma vidéo. »

Le FBI a utilisé ce message ainsi qu’une photo d’actualité et une séquence vidéo de Horn lorsque les procureurs ont porté plainte contre lui devant un tribunal fédéral en mars de la même année, selon une déclaration signée par un agent du FBI dans les dossiers judiciaires de Horn.

Pendant l’émeute, Horn a grimpé sur une statue, s’est joint aux manifestants pour chanter « USA » et est entré dans le bureau de la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, selon les archives judiciaires.

Horn fait partie des quelque 1 070 personnes arrêtées en lien avec les émeutes, a indiqué le Observateur signalé précédemment.

Émeute au Capitole

Cinq jours seulement après l’insurrection, quelqu’un qui connaissait Horn a informé le FBI qu’une photo du New York Times Magazine le représentait à l’intérieur du Capitole américain pendant les émeutes, selon des documents judiciaires consultés via CourtListener, une organisation à but non lucratif base de données exploitée par le Free Law Project.

Cette personne, qui n’est pas identifiée dans les documents judiciaires, a déclaré au FBI qu’elle pensait que Horn se trouvait au Capitole en tant que journaliste, mais a déclaré qu’elle ne savait pas qu’il possédait des informations d’identification médiatique.

La photo montre Horn debout sur une statue d’Abraham Lincoln et utilisant son téléphone portable pour enregistrer ceux qui l’entourent.

Horn a participé à des entretiens volontaires avec le FBI avant que les autorités ne l’accusent finalement d’intrusion au Capitole.

Après le 6 janvier, Horn a publié près de deux heures d’images documentant l’événement de son point de vue. Les procureurs et sa défense ont utilisé ces images devant le tribunal au cours de son procès de deux jours.

Horn a ensuite utilisé les images pour créer un documentaire intitulé « 79 minutes : la brèche du Capitole. » Le documentaire « analyse la période de temps et la série d’événements entre les violences initiales aux abords du Capitole et la brèche dans le bâtiment du Capitole près d’une heure plus tard », a déclaré Horn dans un message à X.

L’avocat de Horn a fait valoir que le jour de l’attaque, Horn agissait en tant que journaliste indépendant et il note que Horn n’a pas détruit de biens ni ne s’est comporté comme d’autres émeutiers, selon la couverture du procès par le Post. Les procureurs ont fait valoir que Horn ne s’était pas comporté comme un journaliste et qu’il avait sciemment pénétré aux côtés d’une foule violente.

« Son journalisme a commencé lorsqu’il avait besoin d’une excuse pour justifier sa responsabilité pénale », a déclaré la procureure adjointe des États-Unis, Ashely Akers, selon le Washington Post.

L’audience de détermination de la peine de Horn est prévue pour janvier et la loi fédérale stipule qu’il pourrait être condamné jusqu’à un an en prison pour avoir pénétré et séjourné dans un bâtiment à accès restreint.

L’enquête sur l’insurrection du 6 janvier se poursuit et toute personne ayant des informations peut appeler le 1-800-CALL-FBI (800-225-5324) ou visiter tips.fbi.gov.