Un Australien chanceux a découvert qu’il avait gagné 1,6 million de dollars après avoir trouvé un billet de loto gagnant dans son tiroir trois mois après l’avoir acheté.

La section locale de Canberra était l’un des quatre gagnants de la première division du tirage du samedi d’octobre de l’an dernier à remporter le prix de 1 614 571,042 $.

L’homme a déclaré qu’il ne pouvait pas croire que 1,6 million de dollars se trouvaient dans son tiroir depuis des mois.

«Je ne vérifie pas mes billets tout le temps. Je ne les vérifie que tous les trois mois environ », a-t-il déclaré.

« J’ai finalement vérifié mon billet et je ne pouvais pas croire qu’il avait été dans un tiroir à la maison tout ce temps. »

Il a déclaré qu’il avait hâte de profiter de sa nouvelle liberté financière, mais qu’il « continuerait certainement à travailler ».

«Je vais prendre soin de ma famille et rembourser l’hypothèque», a-t-il déclaré.

La participation gagnante a été achetée chez Euro Garages Australia sur Shepherd Street à Hume.

Les numéros gagnants au tirage du Saturday Lotto le 24 octobre 2020 étaient 31, 38, 3, 30, 23 et 45, tandis que les numéros supplémentaires étaient 19 et 40.

Deux des quatre autres entrées gagnantes provenaient du Queensland et une de Tasmanie et de l’ACT.

