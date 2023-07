Un homme de Campton Hills accusé de crime de batterie domestique avec strangulation – Shaw Local

CAMPTON HILLS – Un grand jury du comté de Kane a inculpé un homme de Campton Hills le 16 juin pour un chef de batterie domestique avec strangulation, selon les archives judiciaires.

Matthew J. Hanna III, du bloc 40W400 de Winchester Way, Campton Hills, a également été inculpé de deux chefs de délit de batterie domestique, de lésions corporelles et de contact physique, selon les archives judiciaires.

Les accusations d’acte d’accusation découlent d’un incident survenu le 5 mai au cours duquel Hanna aurait soulevé la victime du lit et l’aurait jetée dans le couloir « comme une poupée de chiffon, lui faisant heurter la tête contre le mur et s’évanouir temporairement », selon les rapports de police de Campton Hills.

Environ trois heures plus tôt dans la soirée, la victime et Hanna buvaient dans le garage, quand il l’a accusée de tricherie, alors elle a quitté le garage et est allée se coucher dans la chambre de sa fille, selon le rapport.

Elle a dit à la police qu’Hanna est entrée dans la pièce et l’a appelée, s’est couverte le visage d’une couverture, l’a soulevée du lit et l’a jetée à travers la pièce dans le couloir, la faisant se cogner la tête contre le mur, selon le rapport.

La victime a déclaré à la police qu’Hanna aurait également posé son genou sur sa poitrine et lui aurait serré le cou à deux mains « et elle avait l’impression qu’il allait lui casser le cou en sentant son cou se tordre », selon le rapport.

La victime a déclaré à la police qu’elle « avait perdu connaissance et qu’elle pouvait voir des étoiles » et qu' »elle avait piqué [Hanna] dans les yeux, l’obligeant à relâcher son emprise et à s’éloigner d’elle », selon le rapport.

Elle s’est enfermée dans sa chambre et a envoyé un texto à son fils, dont la petite amie a alors appelé le 911, vers 00h30, selon le rapport.

La police a réveillé Hanna, qui a nié avoir jeté ou étouffé la victime, selon le rapport.

Au lieu de cela, Hanna a déclaré à la police que la victime avait bu toute la soirée et avait ouvert la porte alors qu’il essayait de dormir, selon le rapport.

« [He] dit qu’il l’a poussée hors de la pièce, puis a fermé la porte et l’a verrouillée. [She] était contrarié qu’il ait verrouillé la porte et crié : « C’est ma maison » », selon le rapport.

Hanna a dit à la police qu’elle frappait à la porte de sa chambre et lui criait dessus et qu’il avait ouvert la porte, l’avait repoussée avec son avant-bras et avait refermé la porte, selon le rapport.

Les accusations les plus graves auxquelles Hanna est confrontée sont les deux accusations de batterie domestique aggravée, deux crimes de classe 2 passibles de quatre à sept ans de prison et d’amendes allant jusqu’à 25 000 $ ou jusqu’à 48 mois de probation, en cas de condamnation.

L’avocat d’Hanna, Brian Mirandola, a déclaré qu’il n’avait aucun commentaire à faire.

Sa prochaine date d’audience est le 2 août.