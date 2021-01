Un homme de Californie a envoyé des SMS menaçants aux familles d’un membre du Congrès de New York et d’un journaliste le même jour que des émeutiers pro-Donald Trump ont pris d’assaut le Capitole américain, ont annoncé mardi les autorités fédérales.

Robert Lemke, 35 ans, a été arrêté mardi en Californie pour avoir menacé de communications interétatiques, selon le ministère de la Justice. Il a envoyé des messages aux membres de la famille du membre du Congrès et à un proche du journaliste disant que des personnes armées se trouvaient près de chez eux, selon une plainte pénale.

Au frère du membre du Congrès, Lemke a envoyé: «Votre frère met toute votre famille en danger avec ses mensonges et autres mots. Nous sommes armés et à proximité de votre maison. Tu ferais mieux de lui parler. Nous ne sommes pas loin non plus du sien. J’ai déjà parlé à (le fils du membre du Congrès) et je sais où sont ses enfants.

Peu de temps après les élections de 2020, Lemke a publié sur sa page Facebook: «Folks. Soyez prêt pour la guerre. Trump a refusé de céder », selon la plainte. Faisant écho aux allégations sans fondement de fraude électorale, il a déclaré: «Les affaires de la Cour suprême aboutiront.

«Nous n’avons pas fait assez»:Le chef de la police par intérim du Capitole s’excuse auprès des législateurs pour la gestion de l’émeute du 6 janvier

«Arrêtez de dire des mensonges; Biden n’a pas gagné, il ne sera pas président », a envoyé Lemke au frère du membre du Congrès le 6 janvier.« Nous ne sommes pas des suprémacistes blancs. La plupart d’entre nous sont des forces de l’ordre ou des militaires actifs / retraités. Vous mettez votre famille en danger. Nous avons des membres armés près de chez vous. … Ne risquez pas leur sécurité avec vos paroles et vos mensonges.

Le New York Times et NBC News ont identifié le membre du Congrès comme étant le représentant démocrate Hakeem Jeffries. Il n’est pas identifié dans la plainte pénale.

« Il a été radicalisé par » le grand mensonge « que Donald Trump a dit et qui a été soutenu par tant de républicains à la Chambre et au Sénat », a déclaré Jeffries à MSNBC.

Les textes de Lemke comprenaient également une photo d’une maison dans le même quartier que la maison du frère de Jeffries, selon la plainte. Il a également envoyé des textes à la belle-sœur de Jeffries, selon des responsables fédéraux.

Accueil de l’accusé « zip tie guy » dans l’émeute du Capitole:Les autorités ont retrouvé un fusil de sniper, des menottes

La plainte pénale n’identifie pas non plus le journaliste, mais le New York Times, citant une personne informée de l’enquête, a identifié le présentateur d’ABC George Stephanopoulos.

«Comme allégué, Robert Lemke n’était pas satisfait des résultats de l’élection présidentielle de 2020 et des déclarations ultérieures sur l’élection faites par un membre du Congrès et journaliste américain», a déclaré la procureure américaine de Manhattan, Audrey Strauss, dans un communiqué. «Plutôt que d’être pacifiquement en désaccord, Lemke aurait menacé pour nuire aux familles de ces personnes, en exigeant qu’elles rétractent leurs déclarations. »

Selon la plainte, Lemke a déclaré à un parent de Stephanopoulos «basé à New York» que les «paroles du journaliste vous mettent en danger, vous et votre famille. Nous sommes à proximité armés et prêts. Des milliers d’entre nous sont des forces de l’ordre, des militaires, etc. actifs / retraités. »

Lemke, qui risque un maximum de cinq ans de prison, devrait comparaître devant le tribunal mercredi. Il s’est identifié sur sa page Facebook comme un ancien membre de l’US Air Force et du bureau du shérif du comté d’Alameda en Californie, bien que le New York Times et NBC News aient rapporté qu’il n’avait jamais travaillé pour le bureau du shérif et n’avait pas servi dans l’armée. .

«Les menaces présumées de Lemke, visant les membres de la famille d’un représentant américain en exercice et d’un journaliste, ont franchi une ligne claire», a déclaré le directeur adjoint du FBI William F. Sweeney Jr. dans un communiqué. «Le groupe de travail conjoint du FBI sur le terrorisme à New York est toujours à l’affût et nous agissons rapidement pour mettre fin à la violence – que la menace vienne de l’intérieur de nos frontières ou de l’extérieur. Voilà comment nous le faisons. »

Plus de 100 personnes ont été arrêtées suite à l’émeute qui a fait cinq morts. Lundi, la Chambre a remis au Sénat un article de destitution contre Trump. L’ancien président a été destitué par la Chambre le 13 janvier sur un article d ‘«incitation à l’insurrection».