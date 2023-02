Un homme de Calgary retrouve sa mère et sa sœur mortes après le séisme de Turkiye

AVERTISSEMENT GRAPHIQUE : Cette histoire contient des détails troublants

Il était environ 23 heures le 5 février à Calgary lorsque Mohammad Ajmal Nikzad a entendu les informations à la télévision sur le tremblement de terre dévastateur qui a frappé Kahramanmaras, Turkiye, où vivaient sa mère et ses trois frères et sœurs.

« J’ai essayé de les appeler. J’ai appelé chacun d’eux, mais leurs téléphones étaient éteints”, a-t-il déclaré à CTVNews.ca mardi. “J’ai réalisé que quelque chose leur était arrivé et j’ai rapidement réservé un billet et je suis venu à Turkiye.”

La mère de Nikzad, ainsi que son frère et ses sœurs, vivaient dans un immeuble de sept étages lorsque le tremblement de terre meurtrier de magnitude 7,8 a secoué de vastes étendues de Turquie et de Syrie. Toute la structure s’est effondrée.

« Ma famille est sous l’immeuble. Sur quatre membres de la famille, deux ont été emmenés à l’hôpital et deux d’entre eux – ma mère et ma sœur – sont sous la poussière… Veuillez prier pour qu’ils soient en vie », a déclaré Nikzad dans une vidéo qu’il a publiée sur TikTok le 7 février.

“Quand je suis arrivé là-bas, j’ai vu l’apocalypse. J’ai vu des corps sans jambes, sans tête », a-t-il ajouté.

Après des heures de recherche, Nikzad a déclaré avoir trouvé les cadavres de sa sœur Sayeda Hashimi, âgée de 23 ans, et de sa mère Najya parmi ceux tirés des décombres par les équipes de secours.

Il a essayé de trouver une ambulance ou un véhicule pour emmener les corps quelque part pour les enterrer.

« J’ai passé six heures dans la rue avec le corps de ma sœur dans un sac, mais personne ne m’aidait. Je demandais désespérément à chaque conducteur de s’arrêter et de m’aider », a déclaré Nikzad à CTV News.ca.

Enfin, un groupe de personnes a répondu à ses appels à l’aide. Après avoir enterré sa mère et sa sœur, il a commencé à chercher sa sœur Najma Hashimi, âgée de 20 ans, et son frère Sharif Hashimi, âgé de 25 ans.

Sharif Hashimi et sa mère Najya. (Fourni)

Nikzad a découvert que son frère avait été emmené dans un hôpital d’Ankara, la capitale turque, pour y être soigné. Ses deux jambes ont été amputées.

Sa sœur survivante a été emmenée à l’hôpital de Kayseri, où les médecins l’ont informé qu’une de ses jambes devait être amputée.

“Quand j’ai vu ma sœur, elle pouvait à peine ouvrir les yeux. Elle demandait ma mère et d’autres membres de la famille. Ses yeux étaient pleins de poussière », a déclaré Nikzad. « Elle était en très mauvais état.

Najma Hasimi. (Fourni)



Le tremblement de terre de la semaine dernière, qui s’est concentré autour de Kahramanmaras et a également frappé la Syrie voisine, a fait au moins 39 000 morts.

La famille de Nikzad est originaire du nord de l’Afghanistan, dans la province de Baghlan. Il est arrivé au Canada en tant que réfugié il y a 17 ans et est maintenant citoyen canadien.

Sa mère était directrice d’école et recevait souvent des menaces des talibans pour qu’elle cesse d’enseigner aux filles, dit-il, mais elle a refusé. Un jour, son père a été tué et en 2017, la famille a décidé de déménager en Turquie pour des raisons de sécurité.

Maintenant, la femme de Nikzad et son fils de huit ans l’attendent chez lui à Calgary alors qu’il essaie de trouver un moyen d’amener ses frères et sœurs survivants avec lui au Canada.

“J’ai contacté l’ambassade du Canada et aussi le gouvernement canadien à Ottawa, ils ont dit qu’ils ne pouvaient rien faire pour mes frères et sœurs et je dois contacter l’immigration, [Refugees and Citizenship Canada]», a déclaré Nikzad. “J’ai envoyé plusieurs e-mails à l’immigration mais ils ne répondent pas.”

Nikzad, qui est un installateur de sols indépendant, dit qu’il se sent dévasté et impuissant car il doit prendre soin de sa famille à Calgary et des deux frères et sœurs à Turkiye. Il espère que le gouvernement canadien pourra d’une manière ou d’une autre aider sa famille.

Le ministre de l’Immigration, Sean Fraser, a indiqué la semaine dernière que le Canada pourrait accélérer les demandes d’immigration des personnes prises dans les zones sismiques en Turquie et en Syrie.

Le reportage de cette histoire a été payé par le biais du projet Afghan Journalists in Residence financé par Meta.