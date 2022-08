Un homme de Calgary reconnu coupable d’un stratagème de Ponzi de plusieurs millions de dollars condamné à 10 ans

Un policier et un chien d’assistance entrent au Calgary Courts Centre le 17 mai 2021. Un homme de Calgary qui a escroqué ses clients de millions de dollars dans un stratagème à la Ponzi devrait être condamné aujourd’hui. Arnold Breitkreutz a été reconnu coupable en juin de fraude de plus de cinq mille dollars, pour ce que la Couronne a décrit comme un stratagème de plusieurs millions de dollars dans lequel les investisseurs pensaient qu’ils mettaient de l’argent dans des premières hypothèques sûres. LA PRESSE CANADIENNE/Jeff McIntosh

Un homme de Calgary qui a escroqué ses clients de millions de dollars dans un stratagème à la Ponzi a été condamné à 10 ans de prison pour ce que le juge a qualifié de fraude délibérée et à grande échelle.

Arnold Breitkreutz a été reconnu coupable en juin de fraude de plus de cinq mille dollars pour ce que la Couronne a décrit comme un stratagème de plusieurs millions de dollars dans lequel les investisseurs pensaient qu’ils mettaient de l’argent dans des premières hypothèques sûres.

Le tribunal a appris que l’argent de sa société, Base Financial, avait plutôt été prêté à un promoteur pétrolier et gazier et utilisé dans un jeu pétrolier risqué au Texas, garanti contre des baux et des équipements pétroliers et gaziers.

La Couronne avait recommandé une peine de 10 à 12 ans pour envoyer un message à d’autres qui pourraient essayer un stratagème similaire.

Le juge Colin Feasby dit que le crime de Breitkreutz a violé la confiance de plusieurs de ses clients, qui ont ressenti un profond sentiment de trahison.

Il a également ordonné à Breitkreutz de payer 3,1 millions de dollars en dédommagement.

