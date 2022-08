Un homme de Calgary chute de 2 étages après que le balcon de Vernon Airbnb cède

La scène à Airbnb le 12 août. Laurent Pickrem à l’hôpital. La rambarde.

Deux heures après qu’un homme de Calgary se soit enregistré dans un Silver Star Airbnb, sa vie a pris un tournant radical.

Lawrence Pickrem venait de finir de s’installer pour ce qui devait être un week-end de trois jours avec des amis lorsqu’il sortit sur le balcon de la location et s’appuya contre la balustrade.

La balustrade a cédé et Pickrem est tombé de deux étages sur du béton, brisant son bassin et son coccyx et rompant sa rate.

“Mon ami qui pèse environ 250 livres est tombé avec moi, ou sur moi, mais sa tête a heurté le béton et il s’est fracturé le crâne”, a déclaré Pickrem.

Pickrem et son ami Berrett ont été emmenés à l’hôpital, Pickrem étant transporté d’urgence en chirurgie. Un troisième homme est également tombé mais a réussi à atterrir sur l’herbe.

« Je savais ce qui se passait quand j’ai commencé à tomber, mais je n’ai pas pu l’arrêter », a expliqué Pickrem. “Lorsque la balustrade a cédé, elle a cédé par le haut, alors la partie inférieure s’est détachée et nous a fait trébucher.”

Maintenant, six jours plus tard, Pickrem reste à l’hôpital Vernon Jubilee. Berrett, qui s’est fracturé le crâne, a été relâché peu après l’incident et il est rentré chez lui à Calgary avec le reste des amis de Pickrem.

Pickrem est originaire d’Halifax et a récemment déménagé à Calgary pour son travail de charpentier. Il n’a pas d’assurance médicale en Colombie-Britannique ni d’assurance privée en Alberta.

“Ils veulent me ramener à Calgary, bien sûr, et cela me coûtera moins cher de me réadapter”, a déclaré Pickrem.

On lui a dit que cela pourrait prendre jusqu’à trois mois avant qu’il puisse à nouveau marcher, ce qui aura un impact considérable sur son emploi en tant qu’ouvrier.

Sa sœur Brittany a lancé un GoFundMe pour aider Pickrem avec les frais médicaux ainsi que d’autres dépenses.

“Elle a été d’un si grand soutien et cela signifie beaucoup que les gens aient pris le temps de faire un don”, a déclaré Pickrem.

Airbnb a remboursé la totalité du séjour de Pickrem et de ses amis, mais il souhaite intenter une action en justice contre les propriétaires pour leur négligence à assurer la sécurité de leur résidence avant de la louer.

« Je suis charpentier et j’ai travaillé sur de nombreuses structures et cette balustrade n’aurait pas pu être conforme au code. Je sais que chaque province est différente, mais cela n’était même pas correctement rattaché à la structure », a-t-il déclaré.

@Jen_zee

jen.zielinski@bpdigital.ca

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

AirbnbVernon