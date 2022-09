Un homme de Burlington retrouve l’infirmière qui lui a sauvé la vie – Shaw Local

Jusqu’à mardi, Jack Wilson de Burlington n’avait jamais posé les yeux sur la femme qui lui avait sauvé la vie il y a huit semaines.

Wilson, 78 ans, se trouvait au laboratoire ambulatoire de l’hôpital Advocate Sherman le 19 juillet lorsqu’il a soudainement fait un arrêt cardiaque. Une infirmière de pré-admission à action rapide de l’autre côté du couloir a redémarré son cœur.

« J’étais mort. À cause d’elle, maintenant je ne le suis plus », a déclaré Wilson à propos de l’infirmière dont l’intervention a fait battre son cœur à nouveau en attendant une équipe d’intervention rapide.

Cette semaine, il est retourné à l’hôpital d’Elgin pour rencontrer Bo Kielbus pour la première fois et la remercier.

L’infirmière Bo Kielbus serre la main de Jack Wilson de Burlington mardi alors qu’ils parlent de ce qui s’est passé en juillet lorsqu’il a fait un arrêt cardiaque dans un laboratoire ambulatoire de l’hôpital Advocate Sherman. (Rick West)

Wilson, qui suivait une cure de désintoxication cardiaque pour une crise cardiaque qu’il a subie en mai, a eu quelques rendez-vous ce jour-là de part et d’autre de l’hôpital. Il avait parcouru une bonne distance lorsqu’il est arrivé au laboratoire ambulatoire pour une analyse de sang et n’a vu personne au bureau.

« J’ai dit : ‘Est-ce qu’il y a quelqu’un ici ?’ et c’est la dernière chose dont je me souvienne jusqu’au lendemain matin », a déclaré Wilson, qui avait fait un arrêt cardiaque, est tombé au sol et s’est cogné la tête.

Kielbus, une infirmière autorisée en tests de pré-admission, était dans son bureau de l’autre côté du couloir lorsqu’elle a entendu l’équipe d’intervention rapide appelée au laboratoire ambulatoire. Quelques secondes plus tard, elle a entendu une femme, qui s’est avérée être une autre patiente, crier à l’aide.

Lorsque Kielbus a couru pour voir ce qui se passait, elle a trouvé Wilson insensible sur le sol. Il ne respirait pas et n’avait pas de pouls.

« Je suis infirmière depuis plus de 20 ans, dit-elle. “Donc, voir une personne par terre comme ça devrait prendre moins de 10 secondes à évaluer.”

Kielbus a passé 20 ans comme infirmière en soins intensifs. Mais maintenant, elle passe la plupart de son temps sur un ordinateur ou un téléphone pour traiter les patients entrants. Et bien qu’elle s’entraîne toujours pour rafraîchir des compétences comme la RCR tous les 90 jours, c’est très différent sur un mannequin que sur un homme deux fois sa taille qui est par terre et saigne de la tête.

« Nous sommes toutes des infirmières autorisées. L’attente est la même pour nous tous », a-t-elle déclaré. « Vous voyez un patient par terre, c’est un appel à l’action. Le temps c’est le coeur. Le temps est cerveau. Ces premiers instants sont tellement cruciaux.

Selon l’American Heart Association, la RCR immédiate peut doubler ou tripler les chances de survie après un arrêt cardiaque.

Kielbus a déclaré qu’elle pensait qu’elle faisait des compressions thoraciques pendant deux à trois minutes jusqu’à ce que l’équipe de code arrive et prenne le relais, intubant Wilson et l’emmenant au service des urgences.

Comment s’est-elle sentie après une poussée d’adrénaline aussi inattendue ?

“J’étais fatigué. Je transpirais. C’est difficile », dit-elle. “J’espère que vous n’aurez jamais à pratiquer la RCR sur un vrai humain. C’est dur. Mais ce fut très gratifiant d’apprendre que Jack allait bien.

Le Dr John Corcoran, qui a traité Wilson au service des urgences, a déclaré qu’en commençant immédiatement la RCR, Kielbus a sauvé la vie de Wilson.

“Dès que votre cœur arrête de battre comme ça, vous êtes à l’heure”, a-t-il déclaré. « Vos organes vitaux n’ont pas d’oxygène. Ainsi, tout retard peut entraîner des lésions neurologiques ou cardiaques permanentes. »

Corcoran a déclaré qu’il ne voyait pas les codes d’arrêt cardiaque tous les jours. Les actions de Kielbus étaient donc encore plus louables.

« Elle n’est pas infirmière en médecine d’urgence. Elle ne s’attendait donc probablement pas à devoir faire des compressions thoraciques ou une RCR ce jour-là. C’est encore plus impressionnant », a-t-il déclaré. “On ne peut pas sous-estimer à quel point c’était formidable qu’elle ait pu agir si rapidement.”

Wilson sait qu’il a eu de la chance que quelqu’un avec la formation de Kielbus soit à proximité.

“Si c’était ailleurs, je serais mort à coup sûr. Pas de si, de et ou de mais », a-t-il déclaré. « Personne ne m’aurait rejoint à temps.

“Dieu merci, elle était là.”

https://www.dailyherald.com/news/20220915/i-was-dead-because-of-her-now-im-not-he-reunites-with-the-nurse-who-saved-his-life