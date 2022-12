Un homme de Buffalo Grove a assassiné sa famille, puis s’est suicidé – Shaw Local

Un homme de Buffalo Grove a assassiné sa femme, sa mère et ses deux jeunes filles avant de se suicider la semaine dernière dans la maison familiale, a annoncé la police lundi, mettant fin à des jours d’incertitude sur les meurtres tragiques.

“Sur la base des preuves recueillies sur les lieux, des informations obtenues par les enquêteurs et de l’examen du coroner du comté de Lake, l’enquête préliminaire indique qu’Andrei Kisliak est responsable des homicides d’Amilia Kisliak, Vivian Kisliak, Vera Kisliak et Lilia Kisliak”, a déclaré le chef de la police Brian Budds. dit dans une déclaration écrite. “Il semble qu’Andrei s’est ensuite infligé des blessures et a succombé à ces blessures.”

La police effectuant un contrôle de bien-être au domicile familial d’Acacia Terrace mercredi matin a trouvé les cinq corps dans ce que Budds a qualifié de scène “horrible”. Les cinq victimes ont subi des blessures mortelles par “force tranchante”, ont indiqué les autorités.

“Notre communauté est en deuil, et j’espère que ces découvertes aideront à mettre fin à cette terrible tragédie”, a déclaré Budds lundi.

Les meurtres ont eu lieu au milieu d’un divorce litigieux entre le couple Buffalo Grove. Les documents déposés au tribunal montrent que Vera Kisliak, 36 ans, avait déclaré à un tribunal que son mari avait ramené des prostituées à la maison, avait beaucoup consommé de drogue, l’avait suivie alors qu’elle emmenait leurs enfants à l’école, volait sa voiture et menaçait de la tuer “et de la défigurer d’une manière que personne la reconnaîtra », selon un Rapport du Chicago Sun Times.

Andrei Kisliak, 39 ans, a été arrêté fin septembre sur des allégations selon lesquelles il aurait violé une ordonnance de protection obtenue par sa femme. Mais les archives judiciaires montrent que le 1er novembre, les Kisliak ont ​​accepté de modifier l’ordonnance de protection pour permettre à Andrei de retourner dans la maison familiale.

Andrei Kisliak, 39 ans, faisait partie des cinq personnes retrouvées poignardées à mort dans une maison de Buffalo Grove le mercredi 30 novembre 2022. (Fourni par le bureau du shérif du comté de Lake)

L’amie et voisine Natasha Kuzmenko a déclaré au Daily Herald que Vera avait accepté de modifier la commande parce qu’elle voulait que son mari ait une relation avec les filles du couple.

Mais Kuzmenko a déclaré que Vera exprimait souvent la peur que son mari lui fasse du mal.

“Chaque fois que nous nous asseyions et parlions, elle disait:” Il va me tuer. Elle vivait dans la peur au quotidien. Elle penserait toujours qu’il complote quelque chose contre elle », a-t-elle déclaré.

Un collecte de fonds en ligne organisée par Kuzmenko pour payer les frais funéraires et d’inhumation de Vera et de ses filles Vivian, 6 ans, et Amilia, 4 ans, avait recueilli plus de 63 000 $ lundi matin. La collecte de fonds est disponible sur https://tinyurl.com/2z9zzw5u.

• L’écrivain du Daily Herald, Steve Zalusky, a contribué à cette histoire

