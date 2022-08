Un homme de Buffalo accusé d’avoir menacé Twitter d’acheteurs noirs

BUFFALO, NY (AP) – Un résident noir de Buffalo, New York, a déclaré aux enquêteurs qu’il avait tweeté anonymement une fausse menace de commettre des meurtres de masse contre des Noirs dans sa communauté, quelques jours après une véritable fusillade de masse, parce qu’il voulait voir si les racistes l’encouragerait, selon les procureurs fédéraux.

Le bureau du procureur américain a déclaré jeudi que le suspect, 24 ans, a déclaré dans un article du 16 mai que lui et ses «associés» cibleraient les Noirs dans les épiceries de la région – deux jours après qu’un homme armé blanc de Conklin, New York, a ouvert le feu sur un Tops Marché amical et tué 10 personnes.

Il “a déclaré que le but du message était de voir ce que tout le monde dirait et si quelqu’un serait d’accord avec lui”, selon l’affidavit d’un agent du FBI à l’appui de l’accusation.

Le suspect a été accusé d’avoir proféré une menace interétatique. Son avocat commis d’office a refusé de commenter.

L’affidavit indique que le suspect a déclaré aux forces de l’ordre qu’il avait également créé un deuxième compte “dans le but de rectifier le message précédent”. Il a remplacé “ne cherchant qu’à tuer des Noirs” par “des fourmis, des araignées et des choses de cette nature”.

Une recherche sur son téléphone portable a révélé une capture d’écran d’un message du deuxième compte affirmant n’avoir fait aucun mal, selon l’affidavit.

Le suspect a fait une première comparution devant le tribunal de district américain et a été libéré. Il risque jusqu’à cinq ans de prison s’il est reconnu coupable.

Le mois dernier, les autorités ont annoncé l’arrestation d’un homme de l’État de Washington après que la police a déclaré qu’il avait passé plusieurs appels à un supermarché Tops à Buffalo dans lesquels il faisait référence au fait de tirer et de tuer des Noirs. Un autre résident de Buffalo a été arrêté en mai pour avoir passé des appels téléphoniques menaçants similaires à deux entreprises locales et fait également référence à la fusillade du supermarché Tops.

Carolyn Thompson, l’Associated Press