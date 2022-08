Un homme de Brampton attaqué à la machette, des suspects armés de hache

Avertissement relatif au contenu graphique : cette histoire contient des détails que les lecteurs peuvent trouver dérangeants.

Un agent immobilier bien connu et une personnalité médiatique à Brampton, en Ontario. a été violemment attaqué en plein jour dans sa propre allée par trois hommes, dont deux semblaient brandir une hache et une machette.

La police de Peel a déclaré que cela s’était produit vers 8 h 15 le 4 août dans le secteur de la rue Hurontario et du chemin Mayfield.

Dans une vidéo obtenue par CTV News Toronto, la victime, qui a été identifiée par sa famille comme étant Joti Singh Mann, est vue s’approchant de sa Jeep Wrangler Rubicon blanche. Alors qu’il s’installe dans le siège du conducteur, il est approché par un suspect armé d’une hache et claque la porte.

La vidéo montre le suspect balançant son arme à pleine force contre la vitre du côté conducteur, brisant la vitre à l’impact et retirant complètement la vitre au deuxième coup.

Alors que Singh Mann ouvre la porte, deux autres suspects entrent dans le cadre, dont l’un est armé de ce qui semble être une machette.

Les trois hommes, vêtus de noir et portant des masques, sont vus en train d’attaquer sauvagement l’homme alors qu’ils le sortent de son véhicule.

Mann tente d’échapper à ses agresseurs en courant derrière le véhicule, où il est attrapé et attaqué pendant encore 30 secondes avant qu’une femme, qui a depuis été identifiée par CP24 comme la mère de Mann, sorte de la maison pour intervenir.

Une fois que les suspects ont fui, on peut voir la mère de Mann courir vers son fils, qui n’est pas vu pour le reste de la vidéo.

Les équipes d’urgence ont été appelées sur les lieux peu après l’incident. La police de Peel n’a pas pu parler de l’étendue des blessures de Mann, mais a déclaré qu’il était actuellement dans un état stable.

Mann est un agent immobilier bien connu à Brampton et apparaît fréquemment sur son propre podcast dans lequel il discute des problèmes en cours en Inde.

S’adressant au CP24, le conseiller de Brampton, Gurpreet Singh Dhillon, a déclaré qu’il avait rendu visite à Mann à l’hôpital et que ses blessures comprenaient un gros orteil amputé, la perte de mobilité dans l’une de ses mains et qu’il avait reçu plus de 25 points de suture.

“Beaucoup de gens remettent en question la sécurité dans cette ville”, a déclaré Singh Dhillon à CP24, ajoutant qu’il s’agissait de la troisième attaque contre une personnalité médiatique punjabi à Brampton l’année dernière. En fait, la mère de Mann a déclaré à CP24 que son fils avait reçu une menace alors qu’il enregistrait un épisode récent de son podcast.

“Beaucoup de gens remettent également en question la liberté des médias de faire des reportages et de faire leurs commentaires. Nous sommes donc impatients d’obtenir plus d’informations de la part de la police au cours de son enquête.

Les enquêteurs ont déclaré à CTV News Toronto que l’incident était ciblé et non lié à un détournement de voiture, mais que le motif de l’attaque n’est pas connu pour le moment.

Aucune arrestation n’a été effectuée.

« C’ÉTAIT CLAIREMENT UNE TENTATIVE DE MEURTRE » : LE MAIRE DE BRAMPTON

Dans une interview avec CP24 mercredi après-midi, le maire de Brampton, Patrick Brown, a salué la bravoure de la mère de Mann tout en condamnant l’attaque dans les termes les plus forts.

“Le courage de la mère pour faire face à ces criminels – c’était clairement une tentative de meurtre”, a déclaré Brown.

“Elle a fait preuve d’un courage incroyable et ses actions héroïques ont probablement sauvé la vie de son fils.”

Brown a déclaré qu’il était en communication avec la police de Peel et qu’ils avaient “des pistes très solides” sur les suspects impliqués.

Entre-temps, Brown a souligné la liberté de la presse et a réaffirmé que personne ne devrait se sentir intimidé pour avoir partagé ses idées.

« Quels que soient les sujets dont parlait ce podcasteur, l’idée que quelqu’un puisse essayer de le faire taire par la violence est un comportement criminel qui ne peut jamais être toléré », a déclaré Brown.