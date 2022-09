Un homme de Brampton accusé de tentative de meurtre dans l’affaire Elnaz Hajtamiri

Un homme de Brampton fait face à une foule d’accusations, dont une tentative de meurtre en lien avec une attaque présumée contre la femme disparue Elnaz Hajtamiri à la fin de 2021, a déclaré la police régionale de York.

Hajtamiri est toujours portée disparue après avoir été enlevée dans une maison de Wasaga Beach par trois hommes portant des uniformes de police dans la soirée du 12 janvier 2022.

Dans un communiqué de presse publié mardi matin, la police a déclaré que Harshdeep Binner, 24 ans, avait été arrêté et accusé de tentative de meurtre, de tentative d’enlèvement, de possession de biens criminellement obtenus de plus de 5 000 $ et de méfait de plus de 5 000 $. Binner était recherché en vertu d’un mandat pancanadien depuis avril.

Les accusations découlent d’un incident à Richmond Hill en décembre 2021, avant que Hajtamiri ne soit enlevé. Les enquêteurs disent que des officiers ont été appelés à une adresse sur King William Crescent, dans le secteur de la rue Yonge et de l’avenue Bantry, après que Hajtamiri a été attaqué par deux hommes et frappé avec une poêle à frire dans un parking souterrain.

Un citoyen inquiet a interrompu l’attaque, selon la police, et les hommes ont décollé dans un véhicule.

Hajtamiri a été transporté à l’hôpital avec des blessures ne mettant pas sa vie en danger, a indiqué la police.

La police régionale de York a arrêté et inculpé Riyasat Singh, 23 ans, à gauche, et Harshdeep Binner, 24 ans, à droite. (Police régionale de York)

Les enquêteurs ont déterminé que le véhicule utilisé par l’accusé lors de l’attaque avait été volé dans le secteur de l’avenue Finch et du chemin Don Mills à Toronto. Il a ensuite été récupéré.

Binner est le troisième homme à être inculpé en lien avec l’attaque du parking. Riyasat Singh, également de Brampton, a été arrêté pour les mêmes accusations en avril.

Mohamad Lilo de Brossard, Qué. fait également face à des accusations de tentative de meurtre et de tentative d’enlèvement en rapport avec l’incident de décembre.

Lilo a également été accusé d’enlèvement en relation avec l’enlèvement de Hajtamiri.

Hajtamiri, qui est née en Iran, est arrivée au Canada en 2018 et a trouvé du travail dans l’industrie du transport maritime d’import-export, selon un communiqué de presse de la famille, mais elle avait récemment quitté son emploi pour se concentrer sur la création d’une entreprise de fabrication de gâteaux.

Elle n’a pas encore été localisée.

Dans le communiqué de presse, la police de York a déclaré que ses enquêteurs “continuent de travailler en étroite collaboration” avec la Police provinciale de l’Ontario sur l’enquête de cette force sur la disparition de Hajtamiri.